Des ETF Ethereum disponibles dès le 23 mai prochain ? Standard Chartered prévoit un ETH à 4 000 dollars

Les ETF Ethereum seront-ils aussi attendus que les ETF Bitcoin ? C’est ce qu’estime la banque Standard Chartered, qui envisage une forte appréciation du cours de l’ETH avant une approbation éventuelle en mai prochain. Quelles sont ses prévisions ?

Les ETF Ethereum bientôt disponibles selon Standard Chartered

Si l’approbation des ETF Bitcoin spot était l’événement attendu en ce début d’année, il pourrait être suivi par un autre, qui sera également particulièrement surveillé. L’approbation d’ETF spot pour la deuxième plus grande cryptomonnaie mondiale, l’Ether (ETH), pourrait également créer des remous.

C’est en tout cas ce qu’estime la vénérable institution financière Standard Chartered, qui estime que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis suivra la même stratégie que pour les ETF Bitcoin. La date limite de réponse a en effet été fixée au 23 mai prochain pour les candidats. La SEC pourrait donc décider de refuser les candidatures jusqu’à cette date limite, avant d’approuver en masse plusieurs ETF.

👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce qu’un ETF Bitcoin (BTC) ?

Les ETF ETH pourraient cependant se distinguer des ETF Bitcoin. Une partie d’entre eux pourraient se baser sur le modèle des ETF BTC, mais d’autres pourraient inclure les récompenses de staking, ce qui pourrait s’avérer plus épineux du point de vue de la législation. Selon Geoffrey Kendrick, responsable de la recherche en actifs numériques de Standard Chartered, cette deuxième option pourrait donc être proposée plus tard.

Par ailleurs, ce dernier rappelle que le géant Grayscale a déposé une demande d’ETF ETH. Or on se rappelle que pour le Bitcoin, il avait fait appel face au refus initial de la SEC. Cette dernière pourrait donc vouloir esquiver un second appel pour l’ETH, si elle venait à refuser ce second ETF.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Un ETH qui pourrait toucher les 4 000 dollars

Si les ETF BTC n’ont pour l’instant pas fait s’envoler le prix du Bitcoin, les effets sont à observer sur le long terme. Par ailleurs, l’envolée du BTC a été observée dans les semaines qui ont précédé l’approbation. Pour Geoffrey Kendrick, les ETF Ethereum pourraient donc propulser le cours de l’Ether (ETH) avec un scénario similaire :

« Si les prix de l’ETH se conduisent de manière similaire à ceux du BTC lors de l’attente de l’approbation des ETF, l’ETH pourrait s’échanger jusqu’à 4 000 dollars d’ici là. »

👉 Ne manquez pas notre guide complet – Comment acheter de l’Ethereum (ETH) en 2024 ?

Pour rappel, le record historique de l’ETH est de 4 800 dollars, atteint en novembre 2021. La « StanChart » est en tout cas plutôt optimiste en ce qui concerne le cours des grandes cryptomonnaies. Au mois de novembre, elle avait ainsi estimé que le BTC pourrait atteindre 100 000 dollars au cours de l’année 2024. Elle a par ailleurs montré son engagement pour la blockchain en lançant une plateforme de tokénisation le même mois. La banque semble donc faire le pari des cryptomonnaies.

Rejoignez la communauté Cryptoast sur Discord

Source : The Block

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.