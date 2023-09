ETF ETH : VanEck souhaite donner 10 % de ses revenus à un groupe de développeurs d'Ethereum

VanEck, le gestionnaire de fonds et fournisseur d'ETF, a annoncé qu'il reverserait 10 % des revenus générés par son ETF Ethereum Futures au collectif de développeurs Ethereum ProtocolGuild pendant au moins 10 ans. Une nouvelle qui arrive alors qu'une vague d'ETF ETH à terme est attendue dès lundi.

L'institutionnel VanEck veut financer le développement d'Ethereum

Le gestionnaire de fonds et fournisseur d'ETF VanEck a annoncé sur X qu'il comptait reverser 10 % des revenus issus de son ETF « VanEck Ethereum Strategy ETF » (ticker EFUT) au collectif de développeurs Ethereum ProtocolGuild pendant au moins 10 ans.

Big announcement! We intend to donate 10% of our $EFUT ETF profits (https://t.co/gr652AkUvv) to @ProtocolGuild for at least 10 years. Thank you, Ethereum contributors, for nearly a decade of relentless building & ongoing stewardship of this common infrastructure. Details 👇 — VanEck (@vaneck_us) September 29, 2023

« Nous avons l'intention de reverser 10 % des bénéfices de notre ETF à Protocol Guild pendant au moins 10 ans. Merci, contributeurs d'Ethereum, pour près d'une décennie de construction incessante et de gestion continue de cette infrastructure commune. »

Selon le site de VanEck et selon l'analyste James Seyffart, l'ETF Ethereum de VanEck dont nous parlons devrait être lancé lundi prochain, à savoir le 2 octobre. Au total, une dizaine d'ETF Futures pourraient être lancés le même jour, notamment ceux de Bitwise, Porshares, Valkyrie ou encore Hashdex.

Un tel financement n'est pas anodin : comme l'a souligné Tim Beiko, l'un des principaux développeurs d'Ethereum, il est plutôt rare que des institutionnels - surtout de cette envergure - viennent soutenir la croissance du réseau de façon directe :

Very cool to see a TradFi company directly fund Ethereum core development out of its profits ⛓️🛡️ Hope they can set an example for the many businesses in the space that are built on top of open protocols 🫡! https://t.co/ao7RCJUOua — timbeiko.eth ☀️ (@TimBeiko) September 29, 2023

« Très cool de voir une société TradFi financer directement le développement de base d'Ethereum avec ses bénéfices. J'espère qu'ils pourront donner l'exemple aux nombreuses entreprises du secteur qui sont construites sur des protocoles ouverts ! »

Selon VanEck, il s'agit là d'une situation donnant-donnant, dans la mesure où le développement d'Ethereum vient lui-même soutenir la croissance du gestionnaire grâce à son ETF :

« Si la TradFi a tout à gagner des efforts des principaux contributeurs d'Ethereum, il est logique que nous redonnions également à leur travail. Nous invitons les autres gestionnaires d’actifs/émetteurs d’ETF à envisager également de redonner de la même manière. »

👉 Pour tout comprendre aux ETF et leurs implications dans la cryptomonnaie

Trade Republic : touchez 4 % d'intérêts par an sur les liquidités non investies

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Une vague d'ETF ETH Futures à prévoir la semaine prochaine

Alors que l'hypothèse d'un arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis devient de plus en plus probable - nous connaitrons le fin mot de l'histoire ce soir à minuit -, la Securities and Exchange Commission (SEC) a pris les devants et a décidé de repousser tous les ETF au comptant plus de 2 semaines avant la date butoir prévue.

Toutefois, du côté des ETF Ethereum Futures, il semblerait que la SEC souhaite au contraire donner son approbation pour l'ensemble des demandes, comme elle a pu le faire hier pour celui de Valkyrie.

OKAY: This looks to be the full list of #Ethereum Futures ETFs that will be given SEC accelerated approval to launch on Monday. Assuming they are all operationally ready to go & assuming no last minute entrants. A potential 9 ETFs with ETH futures trading on Monday pic.twitter.com/eQF6MWL4kP — James Seyffart (@JSeyff) September 29, 2023

« OK : Il semble que ce soit la liste complète des ETF Ethereum à terme dont le lancement sera donné par la SEC avec l'approbation accélérée de lundi. En supposant qu'ils soient tous prêts à partir sur le plan opérationnel et en supposant qu'il n'y ait aucun participant de dernière minute. 9 ETF avec des contrats à terme sur ETH seront potentiellement négociés lundi. »

De son côté, Bitwise a confirmé que ses 2 ETF Ethereum à terme seront bel et bien lancés lundi. Il faudra donc attendre lundi pour voir si l'arrivée de ces ETF aura ou non des répercussions sur le cours de l'Ether.

👉 Dans l'actualité des ETF – ETF Ethereum : La SEC donne le feu vert à Valkyrie pour un ETF futures

XTB : un broker complet pour investir

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.