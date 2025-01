L'ETF de Bitwise combinant Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) approuvé par la SEC

Après le lancement des ETF Bitcoin spot en janvier 2024 puis celui des ETF Ethereum spot en juillet de la même année, les ETF combinant les 2 cryptomonnaies pourraient prochainement faire leur arrivée sur le marché, la Securties and Exchange Commission (SEC) s'y montrant favorable.

Bientôt des ETF combinant Bitcoin et Ethereum sur le marché ?

La Securities and Exchange Commission (SEC) a approuvé ce jeudi un dossier du NYSE Arca au nom de Bitwise permettant à ce dernier de proposer un ETF combinant Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

Pour l'heure, la SEC a validé le formulaire 19b-4 associé au fonds. Il s'agit de la 1re étape pour qu'un ETF puisse être lancé sur le marché. Désormais, Bitwise doit attendre que la SEC approuve le formulaire S-1 afin qu'il puisse officiellement émettre son ETF.

Généralement, l'approbation du formulaire 19b-4 par la SEC implique par la suite celle du formulaire S-1. Il y a donc de fortes chances que le nouvel ETF crypto de Bitwise voit le jour dans les prochaines semaines. Cet ETF hybride serait géré par le gestionnaire d'actif, sa garde serait assurée par Coinbase et Bank of New York Mellon servirait de dépositaire de trésorerie, d'administrateur et d'agent de transfert.

Comme son nom l'indique, le Bitwise Bitcoin and Ethereum ETF offrirait une exposition au prix spot des 2 cryptomonnaies au sein d'un seul et unique fonds, pondéré notamment en fonction de leur capitalisation respective. Ainsi, à la date du dépôt du formulaire 19b-4, cela représentait 83 % pour le Bitcoin et 17 % pour l'Ether.

Il s'agit du 3e ETF combinant Bitcoin et Ethereum dont le formulaire 19b-4 est approuvé, le gendarme des marchés financiers américain ayant déjà donné son feu vert à des ETF similaires proposés par Hashdex et Franklin Templeton à la fin du mois de décembre.

Les demandes d'ETF crypto se multiplient en ce début d'année

Surtout, cela constitue la 1re approbation d'un ETF crypto par la nouvelle Administration de la SEC. En effet, suite à l'investiture de Donald Trump, Gary Gensler a démissionné de son poste de dirigeant de l'agence, laissant sa place à Mark Uyeda le temps que la nomination de Paul Atkins à ce poste soit validée par le Sénat des États-Unis.

Comme l'avait prédit James Seyffart et Eric Balchunas, ce sont bien les ETF combinant Bitcoin et Ethereum qui devraient être les 1ers à voir le jour en 2025. Les 2 analystes chez Bloomberg avaient également déclaré que des ETF Litecoin (LTC) seraient ensuite approuvés par la SEC, avant que des fonds liés au Solana (SOL) ou à l'XRP ne soient lancés plus tard dans l'année, si ce n'est en 2026.

En ce début d'année, les gestionnaires d'actifs multiplient les demandes d'ETF basés sur diverses cryptomonnaies dont des memecoins comme le Dogecoin (DOGE), le BONK, ou même le TRUMP. Pour Nathan Dean, également analyste chez Bloomberg, il s'agit d'une manière pour les émetteurs d'ETF « de sonder les limites de la SEC ». Un avis partagé par James Seyffart et Eric Balchunas.

Source : Securities and Exchange Commission

