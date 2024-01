ETF Bitcoin : VanEck souhaite reverser 5 % de ses bénéfices à des développeurs de Bitcoin Core

Le gestionnaire d’actifs VanEck a dévoilé qu’en cas d’approbation de son ETF Bitcoin spot, 5 % des bénéfices seront reversés aux développeurs Bitcoin Core de Brink. Nous faisons le point.

VanEck partagera les bénéfices de son ETF auprès de développeurs de Bitcoin Core

Toujours dans l’attente de l’approbation de son ETF Bitcoin spot par la Securities and Exchange Commission (SEC), VanEck a fait part vendredi de son intention de reverser des bénéfices aux développeurs Bitcoin Core de Brink.

Sous réserve de ladite approbation, ce seront ainsi 5 % des bénéfices dudit fonds, qui seront redistribués durant les 10 prochaines années au moins :

« Nous ne sommes pas des touristes Bitcoin chez VanEck. Nous sommes là pour le long terme. C’est pourquoi nous avons fait un don initial de 10 000 $ et signé un engagement à reverser 5 % de nos bénéfices Bitcoin ETF (s’ils sont approuvés) pour soutenir les développeurs Bitcoin Core Brink pendant au moins 10 ans. »

En outre, l’entreprise a salué le « dévouement infatigable » des développeurs en « faveur de la décentralisation et de l’innovation » et devrait fournir plus d’informations prochainement.

Un gestionnaire d’actifs particulièrement pro-crypto

Au fil des années, VanEck a montré à plusieurs reprises son appétence pour l’écosystème des cryptomonnaies. Dès 2017, l’entreprise a déposé une candidature pour un ETF Bitcoin basé sur des contrats futures et un an plus tard pour un ETF spot.

À ce jour, le gestionnaire d’actifs est toujours dans l’attente de l’approbation de la SEC, au même titre que BlackRock, Fidelity, Ark Invest, Grayscale et d’autres sociétés. En outre, VanEck propose également plusieurs ETN sur les cryptomonnaies, et ce, depuis 2020.

Pour ce qui est de reverser des bénéfices aux acteurs de l’écosystème crypto, l’entreprise s’était aussi fait remarquer en septembre dernier, tandis qu’elle avait fait une annonce similaire à celle de cette semaine, mais concernant Ethereum. Et pour cause, VanEck avait dévoilé qu’elle reverserait 10 % des bénéfices de son ETF spot sur l’ETH future au collectif de développeurs ProtocolGuild durant les 10 prochaines années minimum.

Désormais, le marché est suspendu aux décisions de la SEC quant à l’approbation ou le rejet des candidatures en attente, les verdicts pouvant alors intervenir d’un jour à l’autre.

Source : X

