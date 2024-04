ETF Bitcoin spot : le volume de trading explose et atteint les 200 milliards de dollars

Le volume cumulé des ETF Bitcoin spot a franchi la barre des 200 milliards de dollars moins de 3 mois après leur approbation par la Securities and Exchange Commission (SEC). Cette croissance démontre-t-elle un intérêt croissant des investisseurs pour cette nouvelle classe d'actifs ?

Le volume cumulé des ETF Bitcoin spot explose aux États-Unis

Le marché des ETF Bitcoin spot connaît une croissance fulgurante, et franchit hier la barre des 200 milliards de dollars en volume de trading cumulé. Ce cap est atteint moins de 3 mois après l'approbation des ETF par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les ETF de plusieurs géants de la finance traditionnelle comme BlackRock, Fidelity et Bitwise avaient été acceptés au cours du mois de janvier 2024.

Selon les données de The Block, le volume total des échanges sur les ETF Bitcoin spot a presque doublé au cours du mois de mars. Ce volume est passé de 100 milliards à 201,7 milliards de dollars.



Malgré cette performance impressionnante, le volume quotidien des échanges a baissé significativement depuis le pic des 9,9 milliards de dollars enregistré le 5 mars. Mardi, il s'élevait à 2,9 milliards de dollars.

L'IBIT de BlackRock était en tête des volumes hier, générant 1,4 milliard de dollars de volume de trading, suivi du GBTC de Grayscale (677 millions de dollars) et du FBTC de Fidelity (488 millions de dollars).

Après Grayscale, BlackRock s'empare du leadership

Le GBTC, l’ETF de Grayscale qui permet aux institutionnels de s'exposer au Bitcoin, a vu sa part de marché progressivement se réduire depuis l'arrivée des ETF Bitcoin spot. Alors qu'il détenait 50,5 % du marché lors du lancement des ETF le 11 janvier, ce chiffre est tombé hier à 23,5 %, coïncidant avec des sorties quotidiennes de fonds importantes (outflow).

Cette situation profite à l'IBIT de BlackRock, dont la part de marché est passée de 22,1 % le 11 janvier à 52 % ce lundi (avant de redescendre à 48,1 % hier). Le FBTC de Fidelity arrive en 3e position avec 16,9% de part de marché.

Malgré la croissance du marché, les ETF Bitcoin spot ont connu des sorties nettes de capitaux dans la journée d'hier, à hauteur de 18,6 millions de dollars. Selon les données de BitMEX Research, ce chiffre suit les 223,8 millions de dollars de sorties enregistrés lundi.

Les sorties du GBTC de Grayscale s'élèvent à 154,9 millions de dollars, dépassant les entrées enregistrées sur l'IBIT de BlackRock (128,7 millions de dollars). Le BITB de Bitwise a enregistré le 2e plus gros afflux entrant hier, avec 3,8 millions de dollars, suivi du FBTC de Fidelity (3 millions de dollars) et du DEFI de Hashdex (0,8 million de dollars).

Les entrées d'argent sur les ETF Bitcoin spot ont nettement ralenti depuis leurs pics à 1,05 milliard de dollars enregistré le 12 mars dernier. À l'heure actuelle, le total des entrées nettes pour l'ensemble des ETF s'élève à 12,4 milliards de dollars. Pendant ce temps, le Bitcoin s'échange autour des 68 000 dollars, en baisse de 2 % sur la journée.

Source : TheBlock

