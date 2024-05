ETF Bitcoin spot de Hong Kong : une deuxième journée de trading moins fructueuse

Lors de leur deuxième journée de trading sur le marché hongkongais, les ETF Bitcoin spot ont vu leurs entrées nettes diminuer. Par conséquent, la valeur totale détenue par les ETF Bitcoin spot à Hong Kong a baissé d'environ 12 millions de dollars d'un jour à l'autre.

Deuxième journée moins engageante pour les ETF Bitcoin spot hongkongais

Pour leur 2e journée de trading sur le marché hongkongais, les ETF Bitcoin spot fraichement lancés ont quelque peu vu leurs entrées nettes diminuer. Alors que 240 millions de dollars ont été enregistrés sur cette métrique le premier jour, seuls 10,3 millions de dollars ont été enregistrés le 2 mai.

Le volume de trading est quant à lui presque resté identique, avec un peu de moins de 10 millions de dollars enregistrés. Ce faisant, la valeur totale détenue par les différents ETF Bitcoin spot à Hong Kong a baissé d'environ 12 millions de dollars d'une journée à l'autre.

👉 Les ETF Bitcoin spot expliqués : tout ce que vous devez savoir

Performances des ETF Bitcoin spot hongkongais depuis leur lancement

Contrairement aux ETF Bitcoin spot des États-Unis fonctionnant à travers le modèle « in cash », les ETF hongkongais reposent sur un modèle « in kind ». Ici, les entrées de fonds sont mesurées en termes de la valeur des actifs sous-jacents (Bitcoin) échangés contre des parts d'ETF. Pour ce faire, on doit évaluer la valeur des Bitcoins échangés au moment de la transaction et utiliser cette valeur comme mesure des entrées de fonds.

Au contraire, les ETF BTC spot échangés sur les bourses américaines sont achetés avec de l'argent liquide. Ces liquidités sont ensuite utilisées par les émetteurs d'ETF pour acheter du Bitcoin.

Ainsi, pour les ETF dont nous parlons aujourd'hui, leurs performances sont évaluées en fonction du nombre de BTC entrants ou sortants. Pour le moment, c'est l'émetteur d'ETF AMC qui apparaît leader sur le marché hongkongais, suivi d'Harvest puis de Bosera & Hashkey.

👉 Poursuivez votre lecture – Chute du Bitcoin (BTC) à 50 000 dollars ? La banque Standard Chartered lance un avertissement

De leur côté, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré leur 7e journée de sorties nettes, avec un record d'outflow établi le 1er mai. Qu'il s'agisse des ETF américains ou hongkongais, soulignons que ces données sont à mettre en corrélation avec une baisse importante du cours du Bitcoin.

Acheter des ETN Bitcoin et cryptomonnaies avec XTB

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : SoSoValue

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.