Chute du Bitcoin (BTC) à 50 000 dollars ? La banque Standard Chartered lance un avertissement

Bitcoin a récemment chuté sous les 60 000 dollars, et il pourrait côtoyer à nouveau les 50 000 dollars. C’est en tout cas ce qu’affirme la banque Standard Chartered, qui lance un avertissement aux investisseurs. Décryptage.

Le Bitcoin pourrait chuter jusqu’aux 50 000 dollars, selon Standard Chartered

Après des semaines de hausse, le cours du Bitcoin est devenu plus hésitant. Alors qu’il se maintenait au-dessus des 63 000 dollars depuis la mi-avril, il a connu des chutes successives en ce début de mois, jusqu’à passer sous le seuil symbolique des 60 000 dollars. Et selon Standard Chartered, cela pourrait continuer.

C’est en tout cas ce qu’affirme Geoffrey Kendrick, le responsable de la recherche en actifs numériques :

« La cassure nette du BTC sous les 60 000 dollars a désormais rouvert une trajectoire vers le range situé autour de 50 000 à 52 000 dollars. »

👉 Retrouvez notre guide – Comment acheter du Bitcoin (BTC) facilement ? Guide complet 2024

Pour Standard Chartered, plusieurs éléments invitent au pessimisme plutôt qu’à l’optimisme. La banque note que la baisse récente est sans doute liée aux mauvaises performances des ETF Bitcoin spot ces derniers jours. En particulier ceux qui ont été nouvellement lancés à Hong Kong. Standard Chartered affirme par ailleurs qu’il existe un risque de liquidation important.

Du côté macro, la banque pointe du doigt les États-Unis. Moins de liquidité est disponible outre-Atlantique, suite aux résultats de l’inflation. Cela se répercute donc sur les actifs risqués, dont le BTC.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

100 000 dollars d’ici à 2025 pour le Bitcoin ?

Cela dit, Standard Chartered estime toujours que le BTC atteindra 100 000 dollars d’ici à la fin de l’année 2024. Selon l’institution, un des marqueurs sera l’élection américaine, qui pourrait déclencher un nouveau bull run pour la fin de l’année.

👉 Dans l’actualité également – BNP Paribas a investi dans l’ETF Bitcoin spot de Blackrock

Pour l’instant, le BTC évolue dans un range compris entre 56 600 et 59 900 dollars depuis le 1er mai dernier. Il a perdu 19 % depuis son plus haut à 73 700 dollars, atteint il y a deux mois. Mais il affiche quand même une progression très nette sur les 12 derniers mois : il y a un an, il s’échangeait contre 28 400 dollars.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : The Block, TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.