ETF Bitcoin : des membres du Congrès accusent la SEC et Gary Gensler de discrimination

Lorsqu’il ne s’agit pas de poursuites de plateformes crypto pour « vente de titres non enregistrés », c’est par sa position vis-à-vis des ETF spot Bitcoin (BTC) que la Securities and Exchanges Commission (SEC) se fait remarquer dans l’industrie Web3. D’ailleurs, l’agence gouvernementale vient tout juste de reporter sa décision quant à l’ETF d’Ark Invest au 10 janvier 2024.

C’est dans ce climat que 4 membres du Congrès des États-Unis ont adressé une lettre à Gary Gensler, afin de remettre en cause sa position et celle de la SEC concernant les ETF Bitcoin.

Plus précisément, ce sont les Exchange Traded Products (ETP) qui sont mentionnés dans ladite lettre, mais ceux-ci sont en fait la catégorie générale dans laquelle sont inclus les ETF :

🚨NEW: A bipartisan letter sent to @GaryGensler by GOP members @GOPMajorityWhip and @USRepMikeFlood, and Democrats @RitchieTorres and @RepWileyNickel urging the @SECGov to approve a $BTC Spot ETF. 👇🏼 pic.twitter.com/7ygTYWIPyu

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) September 26, 2023