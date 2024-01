Les ETF Bitcoin Futures ont battu leur record de volume le jour du lancement des ETF BTC spot

Les ETF Bitcoin Futures, tels que le ProShares Bitcoin Strategy (BITO), le VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF), et le Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF), ont également battu un record de volume après le lancement des ETF Bitcoin spot. Ce sont ainsi plus de 2 milliards de dollars qui ont été échangés sur les ETF BTC Futures, le jour même du lancement des ETF BTC spot.

Record de volume battu pour les ETF Bitcoin Futures

Alors que tous les regards sont tournés vers les ETF Bitcoin spot, fraichement validés par la Securities and Exchange Commission (SEC) après de longs mois d'attente au sein de la communauté crypto, les ETF Bitcoin Futures ont fait leur petit bout de chemin.

Ainsi, jeudi 11 janvier, c'est-à-dire le jour où ont été lancés les ETF Bitcoin spot sur le marché sur différentes bourses telles que le Nasdaq ou le New York Stock Exchange (NYSE), le volume échangé à travers les ETF Bitcoin Futures, notamment le ProShares Bitcoin Strategy (BITO), le VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) et le Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF) a battu son record.

Évolution du volume relatif aux ETF Bitcoin Futures de leur intégration au marché à aujourd'hui

Plus précisément, 2 records de volume ont été battus de façon successive. Le mercredi 10, date d'approbation des ETF par la SEC, un premier record de 1,4 milliard de dollars de volume a été enregistré. Le lendemain, soit après que les ETF Bitcoin spot aient été acceptés et lancés sur le marché boursier américain, ce même record a été battu avec un volume de 2 milliards de dollars observé.

👉 Pour tout comprendre – Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin (BTC) ?

Ce segment de marché est, de très loin, dominé par le ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Comme son nom l'indique, cet ETF est émis par la firme ProShares, et a été lancé au mois d'octobre 2021. Le BITO compte pour environ 97 % des parts de marché ETF Bitcoin Futures aux États-Unis.

Les ETF BTC Futures bientôt délaissés au profit des ETF Bitcoin spot ?

Comme l'a souligné l'analyste spécialisé dans les ETF chez Bloomberg Eric Balchunas, il est possible que ces volumes soient constitués de façon importante de ventes. Effectivement, les ETF Bitcoin spot récemment lancés bénéficient de plusieurs avantages en comparaison avec ceux proposés en Futures.

D'abord, leurs frais sont moins conséquents. Les émetteurs d'ETF Bitcoin spot ayant mené une « guerre des frais » avant leur lancement officiel dans l'optique de s'accaparer un maximum de parts de marché le jour J, les frais pratiqués par la quasi-totalité des ETF Bitcoin spot sont extrêmement faibles, voire sont même nuls dans certains cas.

👉 Retrouvez notre guide pour acquérir du Bitcoin facilement

De plus, les ETF Bitcoin spot s'inscrivent comme un moyen plus simple et plus accessible de s'exposer au Bitcoin, puisqu'ils suivent directement le cours réel du BTC, là où les Futures sont basés sur les contrats à terme, et sont donc plus risqués.

Bien que nous manquions encore de recul étant donné l'arrivée très récente des ETF Bitcoin spot sur les bourses, cette transition est d'ores et déjà visible sur les derniers jours :

Parts de marché des ETF Bitcoin spot (violet) par rapport aux ETF Bitcoin Futures (rouge)

Le cours du Bitcoin, en tout cas, a plutôt semé la déception chez les investisseurs. Après voir fait preuve d'un élan positif en allant dépasser les 49 000 dollars le 11 janvier, ce dernier est finalement en baisse de 2 % sur 7 jours, et s'échange actuellement à 42 700 dollars. L'Ether (ETH), au contraire, affiche un gain de 13,5 % sur la même période, et s'échange à 2 500 dollars à l'heure de l'écriture de ces lignes.

