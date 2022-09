Non, l’État islamique ne se finance pas avec les NFT

C’était une des informations les plus reprises de la semaine : le groupe terroriste État islamique aurait commencé à se financer grâce aux tokens non fongibles (NFT). Dans les faits, c’est loin d’être le cas. On se penche sur ce joli exemple de FUD, malheureusement courant dans le monde des cryptomonnaies.

L’État islamique ne se finance pas avec les NFT

La communauté crypto a maintenant l’habitude : quand il est question de blockchain, les médias traditionnels s’empressent souvent de faire un lien avec le terrorisme et le blanchiment d’argent. Avec parfois un certain manque de discernement. On apprenait ainsi cette semaine que l’organisation terroriste État islamique « se tournerait vers les NFT », selon un article du Wall Street Journal, qui a été massivement repris.

Les faits sont cependant bien plus mesurés que cela. Un sympathisant avec l’État islamique a en réalité mis en vente un NFT, baptisé IS-NEWS #01, qui n’a pas encore été vendu. Il représente une image avec un texte célébrant une action contre les talibans, avec l’emblème du groupe terroriste.

On parle donc bien d’un seul NFT, qui n’a pas été vendu, et pas d’une nouvelle source de financement pour l’État islamique. Les experts interrogés dans l’article du Wall Street Journal ne font d’ailleurs que spéculer, et expliquent que le groupe terroriste « pourrait exploiter » ce nouveau type d’actifs pour se financer. Le chercheur Raphael Gluck explique ainsi :

« C’est une expérimentation, pour trouver un moyen de créer du contenu indestructible »

Un bel exemple de FUD

Entendons-nous bien : il est possible (et même tout à fait probable) que des groupes terroristes explorent de nouveaux moyens de récolter des fonds, et les technologies émergentes seraient logiquement examinées en ce sens. Mais titrer sur une adoption des NFT par l’État islamique est au mieux trompeur, au pire manipulateur. Ce n’est en effet pas la première fois que la presse traditionnelle s’empresse de faire le lien entre le monde des cryptomonnaies et le terrorisme.

Les divers articles consacrés au sujet soulignent par ailleurs que les NFT sont, par nature, non censurables, et qu’il est impossible de les supprimer. C’est en effet tout l’intérêt de la blockchain, qui a été créée avec des idéaux de décentralisation, pour partager des données et de la valeur de manière libre.

Mais de la même manière qu’on ne pointera pas du doigt les dollars qui sont utilisés pour financer des groupes terroristes, on ne peut pas pointer du doigt des actifs numériques pour l’usage qu’en fait une frange particulièrement minime. Une distinction que tout le monde n’est cependant pas prêt à faire… Le FUD entourant la blockchain semble donc avoir de beaux jours devant lui.

Source : Wall Street Journal

