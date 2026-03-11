Et si vous gagniez 1 Bitcoin entier ? Participez au concours Bitcoin Sweepstakes de Kraken

Et si votre prochain trade vous permettait de décrocher un Bitcoin entier ? Du 11 mars au 13 avril 2026, Kraken lance « Bitcoin Sweepstakes», un événement exceptionnel où plus de 100 gagnants se partageront une cagnotte incluant un lot unique de 1 BTC et 60 000 $ en récompenses supplémentaires. Découvrez les détails des récompenses possibles et comment accumuler des tickets de participation.

Comment participer à ce concours exceptionnel ?

L'un des points forts de cette offre de Kraken est sa simplicité : la barrière d'entrée est fixée à seulement 1 $. De plus, contrairement à d'autres concours qui limitent les participations, Kraken permet à tous ses utilisateurs de participer, même à ceux ayant déjà un compte sur la plateforme.

Ainsi, que vous soyez un utilisateur de longue date de Kraken ou que vous souhaitiez créer un compte sur la plateforme, tout le monde a sa chance.

Prêt à tenter votre chance de remporter jusqu'à 1 Bitcoin ? Voici la marche à suivre 👇

Si ce n'est pas déjà fait, créez un compte sur Kraken et validez la vérification d'identité (KYC) ;

Inscrivez-vous à l'offre : Rendez-vous dans l'onglet « Offres » de votre application Kraken ou dans la section « Promotions » de Kraken Pro pour activer votre participation.

: Rendez-vous dans l'onglet « Offres » de votre application Kraken ou dans la section « Promotions » de Kraken Pro pour activer votre participation. Tradez des cryptomonnaies : Effectuez des achats, des ventes ou des conversions (swaps) entre le 11 mars et le 13 avril ;

: Effectuez des achats, des ventes ou des conversions (swaps) entre le 11 mars et le 13 avril ; Accumulez des tickets : Chaque dollar (1 $) tradé équivaut à 1 participation. Plus votre volume de trading est élevé, plus vous avez de chances d'être tiré au sort (dans la limite d'un million de participations par utilisateur).

Attention : Les transactions entre fiat/stablecoins, entre stablecoins, ainsi que celles portant sur des Bundles, actions ou xStocks sont exclues du concours. Ces transactions ne permettront pas d'accumuler des tickets de participation.

L'offre est disponible sur l'application standard de Kraken ainsi que sur Kraken Pro, vous permettant de trader avec les outils qui vous conviennent le mieux.

Si vous envisagez de maximiser votre nombre de tickets de participation et donc votre volume de transactions, Kraken Pro est l'option à privilégier en raison des faibles frais qui y sont appliqués.

D'autres lots pour plus de gagnants

Kraken ne se contente pas d'un seul grand gagnant. La plateforme a structuré ses prix pour récompenser un maximum de participants avec des gains versés directement en BTC sur les comptes des heureux élus. Si le jackpot de 1 Bitcoin complet fait rêver, la répartition des lots permet à de nombreux utilisateurs de repartir avec une belle récompense.

Ainsi, 5 gagnants auront aussi la chance de remporter un lot exceptionnel de 10 000 $ en BTC chacun. Kraken tirera également au sort 100 autres participants qui recevront chacun 100$ en BTC.

Au total, en plus du Bitcoin entier, c'est une cagnotte de 60 000 $ qui est mise en jeu.

👉 Lisez notre avis sur Kraken pour tout savoir sur cette plateforme

Ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Le trading de crypto-monnaies comporte un risque de perte. Des conditions s'appliquent. Une participation par dollar tradé sur Kraken. Limite de 1 000 000 participations par utilisateur. Des restrictions géographiques s'appliquent. Aucune obligation d'achat. Conditions générales du jeu-concours.

