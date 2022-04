L'entreprise française Kaiko rachète Kesitys pour développer une branche d'analyse quantitative

Kaiko fait l'acquisition de l'entreprise Kesitys

Kaiko, une société française qui s'emploie à fournir des données d'analyse de marché sur les cryptomonnaies, a annoncé qu'elle faisait l'acquisition de Kesitys, une entreprise française également, spécialisée en gestion de risques et en produits dérivés.

Fort d'un portfolio de qualité, qui mêle des entreprises de renommée dans le secteur de la blockchain comme Messari, Chainlink, Paxos ou encore Ledger, Kaiko veut ainsi devenir la source de référence pour l'ensemble des informations et des données relatives au marché des cryptomonnaies.

Kaiko souhaite ici élargir ses domaines de compétence, notamment en mettant en place une unité commerciale totalement dédiée aux produits d'analyse quantitative, un secteur dans lequel excelle Kesitys.

Cette nouvelle branche sera dirigée par les fondateurs de Kesitys, Anne-Claire Maurice, Mnacho Echenim et Emmanuel Gobet. Selon Ambre Soubiran, la PDG de Kaiko, l'arrivée de ces nouveaux talents apportera une réelle plus-value à l'entreprise en termes de compétitivité sur le marché d'analyse des cryptomonnaies :

« Kaiko est ravi d'accueillir Anne-Claire, Emmanuel et Mnacho dans son équipe. Leur grande expérience dans la création de produits d'analyse quantitative et leur expertise dans l'espace crypto seront un immense atout pour l'entreprise afin de créer une gamme de produits répondant à la demande croissante des traders et des gestionnaires de portefeuille pour des produits quantitatifs. »

Cette unité aura notamment pour rôle de créer une palette d'outils à destination des traders, que ce soit pour la conception et l'élaboration d'une stratégie de portefeuille, à son exécution et au reporting (communication et analyse de données).

Une entreprise française qui rayonne dans les cryptomonnaies

L'acquisition de Kesitys fait suite à la dernière levée de fonds de Kaiko, qui avait eu lieu en juin 2021 lors d'un tour de table de série A et qui avait su réunir pas moins de 24 millions de dollars. Ce dernier avait alors été mené par Underscore VC et Anthemis, dont le fondateur Sean Park avait annoncé rejoindre le conseil d'administration de Kaiko.

L'entreprise française, domiciliée à Paris, vise à devenir « le fondement de la nouvelle économie de la finance numérique », notamment en « servant de source unique pour les informations de marché provenant de marketplaces centralisées ou décentralisées ».

Kaiko propose ses services aussi bien aux institutionnels qu'aux entreprises, que ce soit pour des informations d'ordre général ou bien pour des plans d'analyse personnalisés en fonction de leurs besoins, sur des secteurs aussi riches et variés que le trading, la valorisation ou la recherche.

Travaillant déjà avec les plus grands noms de l'écosystème blockchain, Kaiko semble être partie pour continuer de faire rayonner le drapeau tricolore à l'internationale. Une annonce à mettre en parallèle avec la récente déclaration de Changpeng Zhao, le PDG de Binance, qui avait évoqué la position unique que possédait la France pour devenir leader de cette industrie en pleine expansion.

Un élan partagé par Anne-Claire Maurice, la PDG de Kesitys :

« En tant que spécialistes quantitatifs, travailler dans le secteur des crypto est un défi très intéressant. Les actifs crypto connaissent une croissance exponentielle et les nouveaux types d'instruments et de plateformes de négociation soulèvent de nombreuses questions inédites en finance quantitative auxquelles nous sommes impatients de répondre. »

Source : Kaiko

