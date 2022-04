Argent lève 40 millions de dollars pour la DeFi, le Web 3.0 et la GameFi

Argent réunit 40 millions de dollars

Le wallet Ethereum (ETH) Argent va pouvoir se développer. Effectivement, la start-up londonienne vient de lever 40 millions de dollars lors d'un round de financement de série B afin de perfectionner les nombreux outils qu'elle met à disposition de ses utilisateurs.

Le tour de table a été mené par Fabric Ventures et Metaplanet, le fonds d'investissement fondé par Jaan Tallinn, l'un des cofondateurs de Skype. Parmi les autres investisseurs, nous retrouvons Index Ventures, Paradigm, Creandum, Jump Crypto et Animoca Brands.

Nous remarquerons également la présence de Starkware comme investisseur, la société derrière le réseau StarkNet pour lequel Argent X était le premier wallet disponible.

Argent propose un wallet pour mobiles, non custodial et sans phrase mnémonique (seed phrase). Cela permet ainsi à ses utilisateurs de bénéficier de la sécurité offerte par un système non custodial tout en se libérant du fardeau d'avoir l'entièreté de la sécurité de ses fonds dépendant d'une clé, comme l'explique Itamar Lesuisse, PDG d'Argent :

« Les wallets non custodials, c'était vraiment comme si les utilisateurs avaient un secret. Et s'ils perdent leur secret, ils perdent leur argent. [...] C'est beaucoup trop effrayant. C'est l'expérience la plus stressante. »

Depuis le lancement des comptes fonctionnant sur layer 2 l'année dernière, Argent a su attirer plus de 500 000 utilisateurs.

Des fonds pour être présent sur tous les fronts

Ce nouvel apport de capital permettra à Argent de se développer en Amérique latine, notamment au Mexique, où la demande pour ce type de produit est croissante, notamment en raison de l'inflation locale et de la méfiance des citoyens vis-à-vis de leurs institutions financières.

Argent se concentre également d'ores et déjà sur la création d'une application spécialement dédiée à la finance décentralisée (DeFi) et au Web 3.0, et explore également des secteurs aussi variés que l'immobilier virtuel, le GameFi, les DAO et les tokens non fongibles (NFTs).

« Pour chaque verticale, nous pouvons constituer une équipe qui explorera et construira des solutions. Nous voulons que le portefeuille soit le point d'entrée pour la façon dont vous découvrez ce monde. »

Une partie de ces nouveaux fonds sera également utilisée pour recruter du nouveau personnel, que ce soit en matière de droit, de finance et de gestion de trésorerie, ou encore pour l'exploration de nouveautés concernant les protocoles opérant sur des réseaux de surcouche.

Source : Crunchbase

