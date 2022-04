L'agrégateur de DEX 0x Labs lève 70 millions de dollars pour le Web 3.0

0x Labs réunit 70 millions de dollars

0x Labs, à qui nous devons l'agrégateur d'échanges décentralisés (DEX) 0x (ZRX), vient de réunir 70 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série B.

La nouvelle intervient tout juste une semaine après que l'exchange Coinbase ait annoncé qu'il allait collaborer avec 0x pour alimenter sa nouvelle plateforme de tokens non fongibles (NFTs). Le ZRX, le token de 0x, avait alors imprimé une hausse de 53% sur les 24h suivant cette annonce.

Coinbase a également participé à cette nouvelle levée de fonds, cette dernière ayant été menée par Greylock, aux côtés d'investisseurs comme Pantera, Open Sea, Sound Ventures, A. Capital ou encore Jump Crypto. Nous remarquerons également la présence de l'acteur et chanteur américain Jared Leto.

0x a notamment été choisi par Coinbase pour ses frais de transaction plus intéressants que ses concurrents, une des pierres angulaires du développement de 0x depuis son lancement, comme a d'ailleurs pu le rappeler Amir Bandeali, son co-fondateur et co-PDG :

« Nous fournissons des solutions qui peuvent être utilisées pour intégrer facilement des fonctionnalités d'échange pour tous les actifs tokenisés, y compris les cryptomonnaies, les tokens de la finance décentralisée (DeFi) ou les NFTs, aux meilleurs prix et avec les coûts de transaction les plus bas. En utilisant la technologie 0x, les entreprises auront plus de temps pour se consacrer sur ce qui compte : leur produit. »

En plus de fournir un agrégateur de DEX à destination du grand public grâce à son protocole Matcha, 0x permet également aux développeurs et aux entreprises d'accéder à des liquidités grâce au large éventail d'exchanges décentralisés qu'elle propose.

Des fonds pour s'étendre

Ce nouvel apport de capital va directement permettre à 0x Labs d'agrémenter son offre de produits et de services, que ce soit à travers son protocole Matcha ou son API qui permet de fournir des liquidités cross-chain grâce à l'agrégateur de DEX, ou encore via 0x Protocol, son outil open source.

De plus, 0x Labs va désormais pouvoir profiter du large portfolio de Greylock grâce à son investissement. L'entreprise va ainsi pouvoir accéder à des partenaires de renom comme Facebook, Figma, Airbnb ou encore Discord.

0x compte en tout cas continuer de mettre les exchanges au premier plan. Le protocole est déjà compatible avec 7 blockchains, parmi lesquelles Ethereum (ETH), Polygon (MATIC), Avalanche (AVAX) ou encore Fantom (FTM).

Ces nouveaux fonds vont pouvoir lui permettre d'agréger de nouveaux réseaux et de nouveaux exchanges, comme a pu le confirmer Will Warren, co-fondateur et co-PDG de 0x Labs :

« Nous mettons notre écosystème d'intégrateurs au premier plan, car s'ils réussissent, nous réussissons tous. Beaucoup des principales sociétés de crypto utilisent déjà 0x et lui font confiance, et nous sommes prêts à franchir la prochaine grande étape de notre mission en embarquant la prochaine vague d'utilisateurs, d'entreprises et d'institutions du Web 3.0. »

Depuis sa création, 0x a permis de faire circuler plus de 158 milliards de dollars de transactions à travers plus de 3,5 millions de portefeuilles numériques différents.

Le token ZRX a observé une hausse de 11,2% sur les dernières 24h suite à cette annonce, malgré une tendance baissière du leader Bitcoin (BTC). Le ZRX se place ainsi à la 115e place des cryptomonnaies, avec un cours à 0,84 dollar à l'heure où nous rédigeons ces lignes.

Sources : 0x Labs, CoinGecko