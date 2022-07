L’énergie utilisée pour miner du Bitcoin (BTC) serait désormais à 60% renouvelable

On reproche souvent au Bitcoin (BTC) ses grands coûts en électricité, mais le réseau de paiement se verdit petit à petit. Un nouveau rapport du Bitcoin Mining Council indique ainsi que l’énergie utilisée pour miner la plus grande cryptomonnaie serait désormais à 60% renouvelable.

Le renouvelable de plus en plus utilisé pour miner du Bitcoin

C’est une tendance mondiale, et la cryptomonnaie n’échappe pas à la règle : l’électricité utilisée est de plus en plus issue de sources « vertes ». Un rapport du Bitcoin Mining Council indique ainsi que Bitcoin est miné à 59,5% à partir d’énergie renouvelable :

« [La part] a augmenté de 6% sur l’année, […] ce qui en fait une des industries les plus durables globalement. »

Autre point positif pour la cryptomonnaie : son efficacité énergétique, c’est-à-dire sa capacité à opérer avec le moins d’électricité possible, a également augmenté. Sur un an, cette mesure a ainsi augmenté de 46%. Pour résumer : le réseau Bitcoin opère avec de l’électricité plus verte, et il lui en faut de moins en moins à performances égales.

Comparaison de la part de renouvelable pour le Bitcoin et différents pays du monde

👉 Retrouvez notre guide – Comment devenir mineur de Bitcoin ?

Découvrir Just Mining

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Un réseau qui continue d’évoluer

Le Bitcoin Mining Council a été créé par plusieurs grands acteurs de l’industrie, afin de combattre les idées reçues qui circulent souvent sur la plus grande cryptomonnaie. Selon Michael Saylor, PDG de MicroStrategy et président de l’organisme, le réseau Bitcoin ne cesse d’évoluer et d’améliorer son efficacité :

« Au second trimestre 2022, le hashrate et la sécurité du réseau Bitcoin ont augmenté de 137% par rapport à l’année précédente, avec un usage énergétique qui n’a progressé que de 63%. »

Saylor cite plusieurs raisons à cette évolution, dont les avancées du secteur des semiconducteurs, l’exode des mineurs chinois vers les États-Unis, ou encore la progression globale des énergies renouvelables.

👉 Pour aller plus loin – Bitcoin : minage, consommation d’énergie et écologie

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Bitcoin continue à se verdir

Sujet sensible s’il en est, les coûts en électricité du réseau Bitcoin sont souvent discutés en long et en large. Les mineurs sont cependant largement incités à utiliser de l’énergie renouvelable. D’une part parce que c’est un sujet omniprésent dans l’industrie, et de l’autre parce qu’il s’agit bien souvent de l’électricité la moins onéreuse.

Qu’on estime donc que le poids énergétique du mining de BTC est trop élevé, ou qu’on le justifie par sa nécessité existentielle, une chose est certaine : le réseau de paiement continue de se verdir.

👉 Sur le même sujet – Kazakhstan : les mineurs de Bitcoin (BTC) subiront une nouvelle taxe

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.