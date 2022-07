Kazakhstan : les mineurs de Bitcoin (BTC) subiront une nouvelle taxe

Depuis que la Chine a interdit le minage de Bitcoin (BTC), le Kazakhstan est devenu un territoire d’ampleur en termes de hashrate produit. Entre opportunité et crainte de pénurie, le gouvernement s’adapte parfois de manière contradictoire. On apprend ainsi cette semaine que le projet de taxe est passé, et s’appliquera prochainement pour tous les mineurs locaux.

