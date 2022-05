Le Kazakhstan fait passer des amendements afin d'encadrer le minage de cryptomonnaies

Le minage plus encadré au Kazakhstan

Le Kazakhstan, pays avec le troisième plus important hashrate au monde, vient de faire un pas supplémentaire vers l'encadrement du minage de cryptomonnaies. Plus spécifiquement, ces mesures sont relatives à l'énergie nécessaire au minage.

La chambre basse du parlement kazakh, le Majilis, a ainsi adopté en première lecture de nouveaux amendements influant directement sur la fiscalité de l'industrie. Dans les grandes lignes, il est question d'augmenter le tarif de l'électricité consommée par les mineurs en les incitant à utiliser de l'énergie verte.

Ainsi, là où les mineurs décideraient de continuer à utiliser de l'électricité produite de façon conventionnelle, ils seront assujettis à une nouvelle taxe dépendant de la tranche de consommation. Sur la tranche de consommation la plus basse, de 5 à 10 tenges (la monnaie kazakh), une taxe de 10 tenges sera appliquée, soit 0,024 dollar.

Sur la tranche de 10 à 15 tenges, la taxe passe à 7 tenges, soit 0,017 dollar. En d'autres termes, plus la tranche de consommation est élevée, plus la taxe supplémentaire appliquée l'est également. Ces nouvelles mesures prennent la place de celles initialement annoncées par le premier vice-ministre des Finances du pays, qui souhaitait augmenter directement le tarif de base de l'énergie.

Cependant, si les mineurs kazakhs venaient à utiliser une énergie propre, la taxe ne serait alors que de 1 tenge, et ce peu importe la tranche énergétique.

Véritable solution à la consommation énergétique ?

Suite à l'interdiction du minage en Chine l'année dernière, qui était alors le pays avec le plus important hashrate au monde, de nombreux mineurs ont été contraints à l'exode vers les pays frontaliers, notamment vers le Kazakhstan. Effectivement, le pays présente l'avantage de proposer une énergie à prix abordable.

Suite à l'afflux de mineurs et à une demande croissante d'électricité, il était donc nécessaire d'encadrer de façon plus appropriée le minage de cryptomonnaies sur le territoire kazakh. Cependant, les décisions prises ici n'ont pas nécessairement fait l'unanimité au sein du parlement, comme l'a fait remarquer Elnur Beysembayev, un de ses membres :

« Vous voulez obliger les mineurs à payer plus lorsque le prix de l'électricité est bas. Mais que se passe-t-il si cette pratique oblige les mineurs à se concentrer en un seul endroit ? [...] Je veux dire qu'il y a un risque de pénurie d'électricité auquel les entreprises et les citoyens locaux pourraient être confrontés. »

Toutefois, à en croire les récentes nouvelles, la Chine serait récemment revenue sur le devant de la scène : alors que son hashrate avoisinait les 0 % au mois de janvier, ce dernier est repassé à 21 %. Notons que le minage y est pourtant toujours interdit et qu'il s'agit ici de fermes de minage clandestines.

Enfin, notons que le minage de cryptomonnaies a beau coûter cher en énergie, il s'agit malgré tout d'une industrie qui rapporte. Ainsi, la Data Center Industry & Blockchain Association (NABDC) du Kazakhstan avait estimé au mois d'octobre 2021 que l'industrie du minage rapporterait 1,5 milliard de dollars au pays sur 5 ans.

