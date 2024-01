Circle, l'émetteur du stablecoin USDC, planifie son entrée en Bourse

Circle, bientôt cotée en Bourse ? C’est ce qui ressort d’un enregistrement récent de la firme. Qu’est-ce que cela changerait et est-ce un signe de maturation pour l’univers des stablecoins ?

Circle pourrait débarquer bientôt en Bourse

La rumeur circulait depuis novembre dernier : Circle, l’émetteur du stablecoin USDC, aurait des visées sur la Bourse. Cela vient cependant d’être confirmé, puisque l’entreprise a déposé un dossier, selon Reuters. C’est la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis qui doit examiner la candidature. Celle-ci survient le lendemain de l’approbation des ETF Bitcoin par la SEC.

👉 Retrouvez notre guide – Au-delà des cryptos : comment les actions peuvent diversifier votre exposition à l’écosystème blockchain

Ce n’est par ailleurs pas la première fois que Circle se lance. En 2022, l’entreprise avait tenté d’arriver en Bourse via une fusion avec la société Concord Acquisition Corp. Mais l’accord avait été annulé. Cette fois pourrait donc être la bonne pour Coinbase, qui choisira vraisemblablement le ticker CRCL comme la dernière fois. On se rappelle qu’à l’époque, l’entreprise pesait aux alentours de 9 milliards de dollars. Mais les marchés ont évolué depuis, sa valorisation aura donc certainement changé.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Le premier stablecoin à être coté en Bourse ?

C’est loin d’être une étape anecdotique pour le secteur des stablecoins : l’USDC est en effet le second actif de ce type par capitalisation. Et son plus grand rival, Tether (USDT), n’est pour l’instant pas coté en Bourse.

Il faut dire que le PDG de Tether, Paolo Aordino, est particulièrement opposé à l’idée, comme il l’expliquait dans une interview de 2022 :

« Je suis fier que Tether n’ait pas pour ambition d’être coté en Bourse. Nous voulons continuer à faire ce que nous faisons, et continuer à aider notre public. »

👉 Pour en apprendre plus – Stablecoin, tout savoir sur ce type de cryptomonnaie

Deux trajectoires distinctes se dessinent donc pour les deux plus grands stablecoins. Avec d’un côté, le sage USDC, qui s’est toujours montré très pro-régulation. Et de l’autre, le plus sulfureux USDT, qui est réputé pour être plus hostile aux réglementations. C’est donc un positionnement idéologique qui se joue actuellement.

Rejoignez la communauté Cryptoast sur Discord

Source : Reuters

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.