Elon Musk revient sur sa décision et décide d'abandonner l'acquisition de Twitter

Depuis quelques mois, Elon Musk se montrait réservé vis-à-vis de l'acquisition de Twitter, évoquant principalement le nombre de faux comptes circulant sur la plateforme. Après avoir émis de nombreuses requêtes auprès du conseil d'administration du réseau social afin d'obtenir d'avantage d'informations à ce sujet, le PDG de Tesla a décidé d'annuler la transaction.

Au début du mois d'avril 2022, Elon Musk avait commencé à montrer explicitement son intérêt pour Twitter en achetant 9,2 % des parts de l'entreprise à travers une transaction à plus de 2,8 milliards de dollars. Il devenait ainsi le premier actionnaire majoritaire de la plateforme. Quelques semaines plus tard, le multimilliardaire consolide son offre en décidant d'acheter la plateforme dans son entièreté pour plus de 44 milliards de dollars.

Toutefois, selon un document rédigé par les avocats d'Elon Musk à destination de Twitter et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, l'accord n'aura pas lieu. Et pour cause, le réseau social aurait menti quant à la proportion de faux comptes hébergés sur sa plateforme. Ainsi, nous pouvons y lire :

Plus loin, le document établit qu'Elon Musk a insisté à de multiples reprises afin d'obtenir ces informations, sans succès :

Toutefois, Bret Taylor, le président du conseil d'administration de Twitter, ne compte pas en rester là. Selon lui, la transaction devra aboutir telle qu'elle a été initialement prévue.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022