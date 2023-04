Elon Musk se lance dans la course à l'intelligence artificielle (IA) avec sa nouvelle start-up baptisée « X.AI »

Le célèbre entrepreneur Elon Musk a lancé une nouvelle entreprise appelée X.AI pour développer son propre modèle d'intelligence artificielle (IA). Des ingénieurs spécialisés en IA ont été recrutés, notamment Igor Babuschkin et Manuel Kroiss, tous deux passés par la société DeepMind de Google. Musk aurait également entamé des discussions avec des investisseurs de SpaceX et Tesla pour financer son nouveau projet.

Elon Musk développe son propre modèle d'intelligence artificielle (IA)

Elon Musk travaille actuellement au développement de sa dernière entreprise X.AI, lancée le 9 mars dernier dans le Nevada, afin de se lancer dans la course à l'intelligence artificielle (IA) actuellement menée par OpenAI, société dont le milliardaire est d'ailleurs à l'origine.

Effectivement, OpenAI - qui développe le désormais incontournable ChatGPT, a été co-fondée par Elon Musk et Sam Altman en 2015, à l'origine dans un but purement non lucratif. Suite à un désaccord entre les dirigeants, Elon Musk quittera l'entreprise en 2018, et la société optera pour un modèle à but lucratif plafonné un an plus tard, ce que l'intéressé qualifiera plus tard de trahison par rapport à l'objectif initial.

Actuellement, OpenAI est valorisée à 29 milliards de dollars, conséquence du succès de ChatGPT et des différents apports portés par Microsoft dans la société.

Ainsi, Elon Musk aura finalement décidé de se relancer dans la course à l'IA et aurait déjà engagé quelques ingénieurs spécialisés en la matière, notamment Igor Babuschkin et Manuel Kroiss, tous 2 passés par DeepMind, une société spécialisée dans l'intelligence artificielle appartenant au géant Google depuis 2014.

Selon le Financial Times, Elon Musk serait en pourparlers avec différents investisseurs de SpaceX et Tesla afin que ces derniers prennent des parts dans X.AI. Une information révélée par une personne ayant souhaiter conserver l'anonymat, qui ajoute qu'« un certain nombre de personnes investissent dans ce projet, c'est une réalité et ils sont très enthousiastes à ce sujet ».

L'intelligence artificielle sauce Elon Musk ?

Bien qu'à l'heure actuelle, de nombreux modèles d'intelligence artificielle se soient développés à une vitesse phénoménale, il demeure intéressant d'imaginer à quoi pourra ressembler une IA dont la structure aura été élaborée par Elon Musk.

Effectivement, en décembre, le milliardaire et propriétaire de Twitter - qu'il a récemment renommé en X Corp. - avait critiqué l'angle « woke » (un terme attribué à une certaine frange du spectre politique de gauche) avec lequel l'IA traitait ce qui lui était demandé, en réponse à un tweet de Sam Altman :

The danger of training AI to be woke – in other words, lie – is deadly — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

« Le danger d'apprendre à l'IA à être woke - en d'autres termes, à mentir - est mortel. »

Pour mener ce nouveau projet à bien, Elon Musk a récemment fait l'achat d'environ 10 000 cartes graphiques (GPU) très puissants auprès du fabricant Nvidia. Désormais incontournables dans le secteur de l'IA, les GPU modernes sont tout à fait adaptés au système de deep learning et permettent de réaliser un nombre de calculs très important.

Il sera intéressant de suivre la façon dont sera développée l'IA d'Elon Musk, entre autres à la tête de SpaceX, The Boring Company, Tesla ou encore Neuralink. Effectivement, le milliardaire avait pourtant récemment signé une pétition visant à suspendre le développement de l'intelligence artificielle pendant quelque temps.

Source : Financial Times

