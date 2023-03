Comment investir dans l'Intelligence Artificielle (IA) avec le broker XTB ?

Le potentiel de l'Intelligence Artificielle (IA) se révèle de jour en jour, attirant les investisseurs cherchant à tirer profit de cette révolution. Bien qu'une grande partie des startups soient encore privées, certaines sociétés publiques et cotées en bourse investissent directement ou indirectement dans ce secteur. Découvrez-les dans cet article.

L'Intelligence Artificielle (IA) : la prochaine révolution ?

L'histoire de notre monde est pavée d'inventions qui ont révolutionné notre mode de vie. De la roue à Internet, en passant par le moteur à combustion, chaque époque a connu son lot d'innovations. À notre époque, celle où le monde se métamorphose très vite, la prochaine révolution pourrait venir d'un secteur : l'Intelligence Artificielle (IA).

En quelques mots, l'IA est un ensemble de techniques permettant à une machine de simuler l'intelligence humaine. Cette notion a commencé à susciter l'intérêt dès la fin des années 1950, avant de connaître un vrai coup d'accélérateur avec l'émergence du Web2 au début des années 2000.

Au cours de la première moitié des années 2010, les investissements dans l'IA ont explosé, dépassant la dizaine de milliards de dollars. Toutefois, le secteur a été propulsé aux yeux du grand public en 2022 grâce à des outils faciles à utiliser pour tout le monde : Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney et plus récemment, ChatGPT.

En l'espace de 5 jours, ChatGPT a atteint la barre symbolique du million d'utilisateurs. À titre de comparaison, il aura fallu 74 jours à l'iPhone d'Apple, 2 mois et demi à Instagram, 5 mois à Spotify, 10 mois à Facebook, 2 ans et demi à Airbnb et 3 ans et demi à Netflix pour réaliser la même performance.

Comment investir dans l'IA ?

Face à ce constat, une question a animé les investisseurs : comment se positionner sur cette potentielle révolution que représente l'IA ? Dans l'univers des cryptomonnaies, les projets ayant des connexions avec ce secteur ont rapidement été repérés et ont profité de cet engouement.

Le secteur étant encore jeune, la majorité des initiatives et des projets dans l'IA est privée. Autrement dit, il est quasiment impossible pour un investisseur ordinaire de s'exposer à ces entreprises, puisque leurs actions ne sont pas publiques, et donc non négociables en bourse.

Néanmoins, si l'émergence de l'IA a éveillé votre curiosité, c'est également le cas des géants de la Big Tech. De ce fait, le moyen le plus accessible pour participer à l'explosion de l'IA se situe du côté de ces sociétés cotées en bourse, qui participent directement ou indirectement à des projets dans ce domaine.

Les actions en bourse permettant de s'exposer à l'IA

Fort de son expérience dans le secteur de l'investissement, le broker XTB a constitué pour vous une liste des entreprises cotées en bourse qui pourraient potentiellement profiter de la tendance de l'IA. Notez que ces entreprises sont présentes dans cet article uniquement, car elles oeuvrent dans le développement de l'IA, mais que cela ne garantit pas de bénéfices futurs.

Microsoft

La première société mentionnée dans cette liste n’est nulle autre que Microsoft. Acteur majeur de l'industrie technologique depuis plusieurs décennies, l'entreprise fondée par le fameux Bill Gates a évidemment pris le tournant de l'IA. En 2019, Microsoft a investi 1 milliard de dollars dans OpenAI, la startup qui développe ChatGPT et DALL.

Des rumeurs circulent sur une nouvelle levée de fonds d'OpenAI, au cours de laquelle Microsoft souhaiterait investir 10 milliards de dollars supplémentaires. Bien que cela soit encore de l'ordre de la spéculation, l'intérêt de la multinationale n'est donc plus à prouver.

Microsoft fournit déjà des services liés à l'IA à ses clients qui utilisent des solutions de Cloud. Cela dit, l'actuel PDG, Satya Nadella, a confirmé au début de l'année 2023 que les liens avec ChatGPT se renforceraient à l'avenir, puisque le chatbot devrait être intégré aux outils tels que Word, PowerPoint, Outlook, etc. Autrement dit, Microsoft pourrait bénéficier directement du succès de ChatGPT.

Alphabet

Alphabet est la société mère de Google. En termes d'utilisation de l'IA, cette dernière surpasse n'importe quelle autre société : que cela soit les assistants vocaux ou les outils de reconnaissance d'image, Google offre aux utilisateurs lambdas l'accès à des outils fonctionnels reposant sur cette technologie.

En 2014, Alphabet a racheté DeepMind, une société spécialisée dans le développement de solutions reposant sur l'IA. Cette dernière est notamment à l'origine du programme AlphaGo, qui avait fait couler beaucoup d'encre après avoir battu le champion du monde de l'époque au jeu de Go.

Face au succès de ChatGPT, Alphabet semble vouloir accélérer ses efforts dans le domaine. D'après de récentes communications, Google souhaite intégrer un chatbot doté d'intelligence artificielle à son moteur de recherche au cours de cette année 2023.

Meta

Récemment rebaptisée Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg est également un gros investisseur dans le secteur de l'IA. Pour faire face à l'ascension fulgurante du réseau social TikTok, la société mère d'Instagram a mis l'accent sur les technologies d'IA permettant d'analyser plus correctement les données et de cibler les publicités pour les utilisateurs.

Ce n'est pas un secret, Mark Zuckerberg souhaite devenir le principal acteur de la prochaine révolution technologique de notre décennie. Après les récentes pertes de plus d'une dizaine de milliards de dollars sur sa filiale dédiée au métavers, il semblerait que l'iconique fondateur de Facebook ait décidé d'enterrer ce projet discrètement et qu'il se soit depuis tourné vers l'IA.

D'ailleurs, Meta travaille depuis quelque temps sur un robot conversationnel souhaitant concurrencer ChatGPT. Celui-ci devrait voir le jour prochainement et sera intégré sur Instagram et WhatsApp pour toucher un maximum d'utilisateurs.

