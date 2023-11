eID : l’identité numérique proposée par l’Union européenne dont personne ne veut

Si la pandémie de Covid-19 a eu un impact bénéfique, c'est certainement celui de souligner l'importance cruciale de numériser notre économie.

En effet, au cours des dernières années, nous avons observé un décalage croissant entre nos institutions financières et administratives traditionnelles et les exigences de notre vie numérique.

La numérisation de ces institutions ne représente pas seulement une mise à jour ou une modernisation, c'est une transformation essentielle pour les harmoniser avec l'évolution rapide de notre société.

Il devient indispensable pour ces institutions de se moderniser, la numérisation de notre monnaie et la numérisation de nos documents ne suffiront bientôt plus. Avec l'expansion de l’adoption des outils numériques et l’émergence du Web3, nos institutions n’ont plus d’autre choix que de se mettre à la page.

C’est exactement dans cet objectif que le règlement eIDAS ou « electronic IDentification, Authentication and trust Services » se positionne.

Ce règlement de l'Union européenne vise à mettre en place une identité numérique pour faciliter les interactions électroniques qui nécessitent une vérification d’identité.

En bref, ce règlement qui devrait être voté au premier trimestre 2024 veut, d’ici 2025, permettre aux autorités publiques des États membres de l’Union européenne de créer un portefeuille qui stockera les données biométriques des citoyens qui souhaitent posséder une identité numérique (eID).

Bien que l’idée naît d’une réelle problématique, la manière dont l’Union européenne essaie de la résoudre pose plusieurs interrogations sur la fiabilité d’un tel outil.

En novembre 2023, deux lettres ont été envoyées aux membres du Parlement et aux États membres du Conseil de l’Union européenne. La première lettre, envoyée le 2 novembre 2023 et signée par 13 entreprises du secteur Internet, dont The Linux Foundation et Mozilla, puis la seconde lettre, envoyée le 8 novembre 2023 et signée par 504 scientifiques de 39 pays.

Dans ces deux lettres, les signataires expriment leurs préoccupations concernant le règlement eIDAS, et plus précisément ses articles 45 et 45a.

Les articles 45 et 45a imposeraient aux navigateurs Web de reconnaître de nouveaux types de certificats pour l'authentification des sites Web.

La structure actuelle de ce système utilise des programmes spéciaux gérés par les navigateurs et les systèmes d'exploitation, ce qui garantit la fiabilité et la sécurité des sites Web et des communications en ligne partout dans le monde. Changer cette structure sans étude détaillée et sans consultation pourrait rendre le système plus vulnérable.

L'application de ces deux articles du règlement pourrait entraîner une fragmentation d’Internet et ainsi limiter l'accès aux sites Web en dehors de l'Europe.

Via ces deux lettres, les signataires soulignent l'efficacité du système actuel, et s'inquiètent sur les nouvelles vulnérabilités que pourrait créer une adoption des nouvelles directives de l'Union européenne.

Ainsi, les 517 signataires appellent le Parlement européen et les États membres à revoir ces propositions pour préserver la sécurité essentielle d’Internet.

🚨 BREAKING: Very bad news. The European Parliament and Member States just reached an agreement on introducing the Digital Identity, #eID.

Directly afterwards, #EU Commissioner Breton said: "Now that we have a Digital Identity Wallet, we have to put something in it...",… pic.twitter.com/SVC5exas9b

— Rob Roos MEP 🇳🇱 (@Rob_Roos) November 8, 2023