EDF met à disposition 240 millions d’euros pour « aider les Français à passer à l’électrique »

En pleine crise pétrolière, EDF frappe fort. L’entreprise fête ses 80 ans et annonce une enveloppe de 240 millions d’euros pour favoriser l’électrification de la société. Quelles sont les mesures annoncées ?

EDF mise 240 millions d’euros sur l’électrification

Invité sur France Info ce matin, le PDG du groupe EDF, Bernard Fontana, a annoncé un plan d’aide pour favorise l’électrification du quotidien des Français :

Comme nous avons 80 ans aujourd’hui, nous avons choisi de mettre sur la table 240 millions d’euros, trois fois 80 millions pour aider les Français à passer à l’électrique et bénéficier de ces prix.

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Concrètement, les mesures d’aide seront divisées en trois initiatives. 80 millions d’euros seront destinés aux foyers « modestes ou très modestes », afin de favoriser une transition vers la pompe à chaleur. 80 autres millions seront destinés aux transporteurs routiers, pour acheter des poids lourds électriques. Enfin, Bernard Fontana a annoncé une autre enveloppe de 80 millions d’euros pour les industries, afin notamment de favoriser l’achat de transformateurs électriques.

Au total, 80 000 foyers particuliers seront concernés par la première prime, qui s’étendra à 1000 euros. Une somme bienvenue, mais qui représente uniquement un coup de pouce : l’installation d’une pompe à chaleur dans un logement particulier coûte entre 4 000 et 8 000 euros, selon ENGIE.

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Une tendance de fond ?

EDF se positionne alors que le gouvernement a annoncé il y a quelques jours l’utilisation d’une partie des recettes fiscales liées à l’augmentation du prix des carburants. Ces fonds seront utilisés pour finance l’électrification de l’économie, d’après le Premier ministre Sébastien Lecornu. À ce stade, on ne connaît cependant pas les mesures concrètes qui seront proposées.

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L’électrification devient un enjeu clé à l’heure où la crise pétrolière a fait bondir les prix des carburants. De la part des particuliers, il y a une demande forte : les ventes et recherches de voitures électriques ont augmenté ces dernières semaines. Mais pour les particuliers comme les transporteurs professionnels, la transition reste ardue : l’investissement à engager est élevé, dans un contexte économique qui s’est dégradé.

Source : France Info

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