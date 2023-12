Donald Trump revend la moitié de ses cryptomonnaies, suite au manque de succès de sa collection de NFT

Depuis des mois, Donald Trump accumulait des royalties grâce aux ventes de tokens non fongibles (NFT) à son effigie. Mais il semblerait qu’il estime que le moment de vendre est venu. Selon Arkham Intelligence, l’ex-président s’est en effet séparé de 2,4 millions de dollars d’Ether (ETH), la cryptomonnaie du réseau Ethereum.

Looks like Donald Trump is selling his ETH.

3 weeks ago he started sending ETH to Coinbase after months of accumulating Trump NFT royalties. His peak balance was $4 million.

Based on the deposits, so far he's sold 1,075 ETH for $2.4 million. pic.twitter.com/JZzA3cS2je

— Arkham (@ArkhamIntel) December 27, 2023