FTX : Sam Bankman-Fried a failli verser 5 milliards de dollars pour empêcher Donald Trump de se représenter

Alors que le procès de Sam Bankman-Fried va bientôt débuter, nous apprenons que l'ancien PDG de FTX aurait songé à verser 5 milliards de dollars à Donald Trump pour l'empêcher de se présenter aux élections de 2024. Selon lui, l'ancien président des États-Unis constitue un danger pour la démocratie.

Sam Bankman-Fried contre Donald Trump

Nous l'évoquions dans nos colonnes au mois de mai dernier, Michael Lewis, l'auteur du best-seller « The Big Short », va sortir un livre sur l'ascension et la chute de Sam Bankman-Fried, ainsi que de son empire FTX. L'ouvrage sortira demain, mardi 3 octobre, et le choix de cette date n'est pas anodin, puisque c'est également demain que débutera le tant attendu procès de Sam Bankman-Fried.

À cette occasion, Michael Lewis a révélé au détour d'une interview accordée à l'émission 60 minutes que l'ancien PDG de FTX, qui s'est fait connaitre pour sa capacité à débourser des millions de dollars pour encourager certains candidats politiques, aurait même songé à débourser 5 milliards de dollars pour empêcher Donald Trump de se présenter aux élections présidentielles de 2024.

« Cela ne vous choque que si vous ne connaissez pas Sam. Sam pensait que nous pourrions payer Donald Trump pour qu'il ne se présente pas à l'élection présidentielle [...] Et pour voir combien cela pourrait coûter. Le chiffre qui circulait était de 5 milliards de dollars. »

Toutefois, cela n'aura jamais abouti, ces hypothèses ayant été évoquées peu avant l'effondrement de FTX. Selon Michael Lewis, Sam Bankman-Fried pensait que l'ancien président Donald Trump « fait partie de la liste des risques existentiels » pour les États-Unis et qu'il constitue un danger pour la démocratie.

Naturellement, Sam Bankman-Fried ne disposant pas d'une telle somme (il avait déclaré ne détenir que 100 000 dollars sur son compte après l'explosion de FTX), il aurait fallu ajouter ces 5 milliards de dollars à la somme déjà détournée des anciens clients de l'exchange.

SBF était un habitué des donations politiques : rien que pour les élections de mi-mandat de 2022, il avait déboursé 40 millions de dollars pour encourager les candidatures de différents membres du parti démocrate.

Le procès de Sam Bankman-Fried débutera demain et devrait durer jusqu'au 9 novembre. Selon les dernières informations, l'ancien PDG de FTX devrait se retrouver confronté à d'anciens clients de la plateforme ayant perdu toutes leurs économies lors de son effondrement.

Source : Business Insider

