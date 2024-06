Donald Trump rembourse en partie les dons des frères Winklevoss — Pourquoi ?

Cette semaine, Tyler et Cameron Winklevoss devenaient les premiers PDG crypto à prendre publiquement parti pour Donald Trump au travers d’une donation financière. En effet, les jumeaux à la tête de l’exchange de cryptomonnaies Gemini ont donné chacun l’équivalent de 1 million de dollars en Bitcoin (BTC).

À cette occasion, Tyler Winklevoss a d’ailleurs publié un long texte à charge sur X, à l’égard de Joe Biden et de sa politique vis-à-vis de l’écosystème crypto tout au long de son mandat.

Toutefois, Bloomberg a rapporté vendredi soir que le comité Trump 47, en charge de réceptionner les dons de campagne du candidat à la Maison-Blanche, avait remboursé une partie de cette donation. Et pour cause, il s’avère que la somme en jeu dépassait la limite imposée pour le financement d'un candidat politique aux États-Unis.

Ainsi, l’ancien président n’est pas en mesure d’accepter légalement plus de 844 600 dollars par donateur et le trop-perçu a donc été remboursé à chacun des jumeaux Winklevoss. Alors que ces dons avaient été effectués en Bitcoin, à raison de 15,47 BTC chacun, le comité Trump 47 n’a pas précisé si ce remboursement avait été effectué on-chain ou en monnaie fiat.

En parallèle, l’exchange Gemini a dévoilé hier qu’il servait désormais d’intermédiaire pour les candidats souhaitant recueillir des dons en cryptomonnaies, à l’image de ce que fait déjà Coinbase pour plusieurs campagnes :

We now facilitate crypto contributions for pro-crypto candidates. Any U.S. campaign that is interested in accepting donations in crypto can work with us by emailing → [email protected]

We’re proud to empower pro-crypto policymakers in 2024 pic.twitter.com/LZybaP56m4

— Gemini (@Gemini) June 20, 2024