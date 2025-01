Donald Trump Jr. nommé advisor de la plateforme de paris prédictifs Kalshi

Pas encore mortes. Les plateformes de paris prédictifs ont connu un tel pic de popularité lors de l’élection de Donald Trump que le calme qui a suivi ressemble fortement à un coma. Il faut bien dire que les interdictions qui ont frappé la plus célèbre de ces plateformes, Polymarket, n’ont pas aidé.

Mais s’il y a bien une chose à retenir depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, c’est que les choses ne sont pas figées. La Securities and Exchange Commission (SEC) peut devenir l’alliée des cryptomonnaies, les startups crypto peuvent être alliées des banques, le gouvernement peut être allié du Bitcoin, etc.

👀 Comment les plateformes de paris prédictifs contournent-elles les interdictions légales ?

En ce qui concerne les plateformes de paris prédictifs, elles ont joué un rôle important dans l’élection de Donald Trump. Au-delà de savoir si les prédictions influencent les votes, elles se sont illustrées par leur exactitude quand les sondages dits « scientifiques » donnaient les 2 candidats au coude à coude.

Cette « sagesse collective » a été encensée aux 4 coins du globe, aussi bien par les supporters de la liberté et des cryptos que par le milliardaire Elon Musk et ses 212 millions d’abonnés sur X.

Pour les républicains, le message est clair : les plateformes de paris prédictifs ne sont pas des ennemis de la démocratie ni des plateformes de paris non régulées, non. Ce sont des autels de l’expression populaire la plus pure et la plus sincère, puisqu’elle est motivée par l’argent.

Un message confirmé par la récente nomination de Donald Trump Jr. en tant que « advisor » de la plateforme Kalshi, qui n'utilise pas les cryptomonnaies contrairement à Polymarket. Ce dernier s’est félicité de ce nouveau rôle sur X, rappelant la dimension éminemment politique de ces plateformes :

On Election night at Mar-a-Lago, while biased outlets called the race a coin toss, my family and close friends used the prediction market @Kalshi to know we won hours ahead of the fake news media.

I immediately knew I had to contribute to their mission. Today, I am proud to…

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 13, 2025