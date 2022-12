Le dollar chute : un signe de reprise haussière pour les cryptomonnaies ?

Depuis mi-septembre, l'indice dollar est en tendance baissière et recule d'environ -10%. En cause, un ralentissement de l'inflation et donc potentiellement du durcissement monétaire imposé par le Réserve fédérale américaine (FED). Est-ce un signe de rebond haussier pour le Bitcoin (BTC) et les autres cryptos ?

L'indice dollar (DXY) en chute libre

Deux mois après avoir atteint son plus haut sommet à 114 points, le Dollar Index poursuit sa phase baissière. Cet indice, qui suit le cours du dollar face à un panier de six autres devises, a reculé d'environ 9%. Il évolue actuellement à 104 points, son plus bas depuis le mois de juin.

La chute de l'indice dollar depuis mi-septembre

Cette baisse s'explique en premier lieu par le retournement de l'inflation aux États-Unis. En octobre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 7,7% par rapport à l'année passée, contre 8,2% en septembre et un record à 9,1% en juin. Autrement dit, l'inflation semble être en train de se calmer.

En second lieu, le président de la Réserve fédérale américaine (FED), Jerome Powell, a annoncé ce mercredi que les hausses des taux seraient moins importantes à l'avenir. Pour rappel, cela correspond aux taux d'intérêt payés par les banques commerciales à la réserve fédérale pour emprunter de l'argent (et donc investir sur les marchés).

Vous l'aurez compris, plus les taux de la FED sont hauts, moins les banques souhaitent emprunter pour investir. Les marchés à risques (actions ou cryptos) chutent et les valeurs refuges (or ou dollar) grimpent. Si ces taux diminuent, alors on devrait s'attendre au phénomène inverse.

Certains estiment que l'inflation aux États-Unis a connu son pic et que la politique monétaire de la FED devrait s'assouplir à l'avenir. Autrement dit, ils en profitent pour sortir des valeurs refuges comme le dollar (expliquant la chute) pour s'exposer à nouveau aux marchés à risques (cryptomonnaies, par exemple).

Un signe de rebond pour les cryptos ?

Il est indéniable que le marché des cryptomonnaies est dépendant du contexte macro-économique. La crise Covid et le conflit russo-ukrainien l'ont prouvé : les cryptos n'échappent pour le moment pas à leur statut d'actifs risqués, bien que Bitcoin (BTC) se veuille une valeur refuge.

Dans ce sens, un ralentissement du durcissement monétaire imposé par la FED depuis plusieurs mois (pour faire face à l'inflation) pourrait donc signifier un retour des liquidités sur les marchés à risque tels que les cryptomonnaies. C'est en tout cas ce qu'attendent de nombreux investisseurs.

Un sommet de l'indice du dollar et un affaiblissement pourrait être le signe d'un point bas sur Bitcoin et d'un retour en force. D'autant plus que les données fondamentales, mise en lumière par l'analyse on-chain de notre expert Le Prof. Chaîne, montrent que la capitulation est proche et que le bitcoin est fortement sous-évalué.

Est-ce réellement le cas ? C'est un débat qui divise les analystes. D'un côté, certains confirment l'analyse explicitée ci-dessus, tandis que d'autres l'infirment. Pour ces derniers, la chute de l'indice dollar n'est qu'un retracement qui permettra de repartir encore plus fort à la hausse.

En effet, l'inflation est en repli mais les chiffres sont encore extrêmement élevés. Les États-Unis n'avaient pas connu une telle hausse des prix à la consommation depuis 1982. Pour réellement inverser la tendance, la FED devra certainement poursuivre sa politique de hausse des taux.

En conséquences, l'indice du dollar devrait probablement repartir à la hausse et le cours du Bitcoin patienter un peu avant de connaître un nouveau mouvement haussier.

Source : TradingView

