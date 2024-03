Dogwifhat (WIF) : la communauté promet 240 000 dollars pour afficher la cryptomonnaie à Las Vegas

Le Dogwifhat sur un des monuments les plus visibles de Las Vegas. C’est le nouveau projet porté par la communauté du memecoin, qui a publié un appel aux dons. Le WIF a en parallèle dépassé plusieurs fois son record absolu.

Le Dogwifhat bientôt affiché sur un stade de Las Vegas ?

L’humeur du moment est à l’euphorie sur les marchés, alors que le Bitcoin (BTC) a dépassé son record historique, à plus de 70 300 dollars. Et cela se répercute sur les « memecoins », dont le Dogwifhat (WIF). La cryptomonnaie basée sur Solana bénéficiait déjà d’un regain d’intérêt considérable, et la communauté souhaite désormais la projeter dans l’espace public.

👉 Retrouvez notre guide – Comment acheter des cryptomonnaies en 2024 ?

C’est en tout cas ce qui ressort d’une nouvelle initiative, qui vise à afficher une image à l’effigie du projet (un chien avec un chapeau), sur la nouvellement créée « Sphere » de Las Vegas. L’arène sphérique dispose d’un gigantesque écran LED, qui peut être utilisé pour de la publicité.

D’où une idée de la communauté Dogwifhat : lever 650 000 dollars, la somme requise, afin d’afficher leur mascotte sur le dôme pendant une semaine. Le projet, appelé « Sphere wif hat », a déjà permis de rassembler 240 000 dollars. Les dons envoyés vont de 1 dollar à 9 999 dollars.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Le WIF dépasse plusieurs records successifs

De son côté, la cryptomonnaie WIF a plusieurs fois dépassé son record absolu, en parallèle du Bitcoin (BTC). Hier, le cours du WIF a dépassé 2,46 dollars pour la première fois de sa courte histoire. La cryptomonnaie n’existe en effet que depuis novembre dernier, au moment où les memecoins de Solana commençaient à exploser.

👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce qu’une crypto meme coin et faut-il en acheter ?

Depuis, elle a suscité un enthousiasme considérable : elle figurait parmi les progressions les plus explosives de la semaine dernière. Le Dogwifhat est actuellement le 5e memecoin le plus capitalisé du moment, derrière le Floki. Sa capitalisation s’élève ce matin à 2,2 milliards de dollars.

L’engouement autour du Dogwifhat reflète bien sûr l’atmosphère sur les marchés crypto, qui a tourné à l’euphorie depuis le début du mois. Le WIF saura-t-il alors s’emparer du moment, et parvenir à perdurer à l’instar d’autres memecoins ? Le Dogecoin (DOGE) et le Shiba Inu (SHIB) l’attendent en tout cas de pied ferme.

Rejoignez la communauté Cryptoast sur Discord

Source : CoinGecko, Wif Sphere

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.