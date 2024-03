Wif ! Le Dogwifhat, en pleine forme ces dernières semaines, poursuit sur sa lancée. Le cours du WIF vient en effet de dépasser pour la première fois les 4 dollars, surpassant le PEPE. Retour sur l’explosion du memecoin.

Le Dogwifhat (WIF) devient le 3e memecoin le plus capitalisé

Comme souvent dans l’écosystème des memecoins, la percée du Dogwifhat a été rapide et explosive. La cryptomonnaie basée sur Solana (SOL) n’a été lancée qu’en décembre dernier, mais elle atteint déjà la 3e place des memecoins les plus capitalisés, derrière le Dogecoin (DOGE) et le Shiba Inu (SHIB).

👉 Qu’est-ce que le Dogwifhat (WIF) ? Ce nouveau memecoin de chien qui fait sensation

Le cours du WIF a en effet dépassé les 4 dollars au cours de la nuit, un seuil qu’il n’avait jamais atteint jusque là :

La percée du WIF au cours des derniers jours

En un peu plus d’une semaine, le cours du WIF a bondi de +106 %. Sa capitalisation affiche ce matin 3,6 milliards de dollars, devant le Pepe (PEPE) à 3,2 milliards de dollars. Elle reste cependant loin du Shiba Inu (SHIB), situé à la 2e place du classement avec 18,1 milliards de dollars de capitalisation.

Comment expliquer la percée du Dogwifhat ?

Tout d’abord, il faut rappeler que 2 facteurs favorisent l’explosion du memecoin en ce moment : d’une part le contexte de bull run, avec un Bitcoin (BTC) qui a récemment dépassé les 70 000 dollars. Ensuite, l’explosion de l’écosystème de Solana, qui a connu un très fort regain d’intérêt et une vague de nouveaux memecoins.

Pour ce qui concerne le Dogwifhat en particulier, on note que la cryptomonnaie a réussi son pari récent. La communauté WIF a en effet réussi à rassembler 700 000 dollars pour afficher sa mascotte sur la Sphere de Las Vegas pendant une semaine. Ce haut fait a contribué à faire parler du memecoin, et cela a aussi permis de montrer l’enthousiasme débordant de sa communauté.

👉 Dans l’actualité également – Pourquoi le Dogecoin (DOGE) vient-il de prendre 47 % en une semaine ?

On note aussi que cette semaine, le Dogecoin a connu une hausse très nette, ce qui a sans doute contribué à la percée de son petit frère le Dogwifhat. Les memecoins sont donc en pleine forme en ce moment, et ils sont un bon indicateur de l’optimisme qui règne sur l’écosystème ces dernières semaines.

Source : TradingView

