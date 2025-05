Le DOGE a-t-il retrouvé une tendance haussière ? Analyse du Dogecoin au 16 mai 2025

Climat d'apaisement sur les marchés, les actifs à risque retrouvent des niveaux proches de leurs sommets historiques. Dans ce contexte, les altcoins pourraient envisager un rattrapage au vu des corrections qu'ils ont traversées. Le DOGE peut-il bénéficier de ce contexte et revisiter ses sommets 2024 ?

Un calme apparent règne, sous couvert d’un retour aux sommets historiques

Nous sommes le vendredi 16 mai 2025 et le cours du Dogecoin (DOGE) évolue autour de 0,226 dollar.

Notre dernière analyse du DOGE remonte au 2 mai 2025, alors que son cours évoluait autour de 0,18 dollar. Depuis, le DOGE est parvenu à franchir la zone des 0,2 dollar, un premier obstacle que nous avions identifié lors de cette précédente analyse.

Le marché des cryptomonnaies, qui avait réagi positivement ces dernières semaines dans un contexte de relative stabilité du marché traditionnel, marque depuis plusieurs jours une pause.

À l’inverse, les marchés actions progressent nettement, avec une performance de 5 % sur le Nasdaq et de 3 % sur le S&P 500. Les prix à la production publiés hier, en fort recul, rassurent quant à l’évolution de l’inflation, encourageant un réajustement des anticipations de baisse des taux directeurs de la banque centrale.

Alors que les indices reviennent à proximité de leurs sommets historiques, dans un contexte où les tarifs douaniers américains demeurent un dossier non résolu, il semble difficile d'envisager une poursuite du rallye au-delà de ces niveaux, notamment à l’approche de la saison estivale.

Le marché des cryptomonnaies, de son côté, pourrait s’aligner sur la dynamique des marchés traditionnels, à moins qu’il ne parvienne à maintenir une trajectoire indépendante, porté par un Ethereum renforcé, au bénéfice de l’ensemble des altcoins.

Le DOGE conserve la 8ᵉ place du classement des cryptomonnaies par capitalisation, avec une valorisation de 33,89 milliards de dollars — soit une progression de 5 milliards depuis notre dernière analyse. Il demeure le leader incontesté du segment des memecoins.

Paires avec Dogecoin 24 heures 7 jours 1 mois Doge / USDT -0,50 % +16,00 % +47,00 % Doge / Bitcoin -2,00 % +14,90 % +18,30 %

Fin de la remise à plat pour le DOGE ?

La tendance baissière du Dogecoin, encore active lors de notre précédente analyse, semble désormais appartenir au passé, le franchissement du seuil des 0,2 dollar permettant à l’actif d’amorcer un retournement de tendance.

Toutefois, la structure haussière n’est pas encore confirmée en données hebdomadaires. Il faudra probablement encore quelques semaines pour valider la formation d’un creux ascendant et confirmer ainsi le passage à un nouveau palier.

Le DOGE paraît néanmoins vouloir sortir durablement de la zone de consolidation située entre 0,13 et 0,2 dollar. Une réintégration suivie d’une clôture dans cette zone remettrait en cause cette dynamique et exposerait à une reprise du travail de range.

Par ailleurs, le dernier creux observé en unité 3 jours, à 0,164 dollar, constitue un niveau technique clé : son franchissement pourrait signaler un nouveau renversement de tendance sur cette même unité de temps.

L’actif évolue désormais dans un étau formé par une zone de support (en bleu) et une zone de résistance (en jaune), tandis que les moyennes mobiles à 20 et 50 semaines viennent renforcer cette configuration. Cette compression progressive pourrait, à terme, déboucher sur une nouvelle impulsion.

Si le prochain mouvement venait à valider une reprise haussière, les moyennes mobiles évoquées pourraient éviter un croisement baissier, laissant ainsi la place à une relance de la dynamique haussière de long terme.

Dans ce scénario, le premier objectif à reconquérir se situerait autour des 0,28 dollar, avant d’aborder une zone de résistance plus marquée entre 0,34 et 0,40 dollar. Cette dernière pourrait exiger davantage d’efforts de la part de l’actif avant d’espérer atteindre les sommets de décembre 2024, situés à 0,48 dollar.

Graphique en échelle 3 jours de l’évolution du cours du Dogecoin

En résumé, le Dogecoin affiche les prémices d’un changement de tendance en données hebdomadaires. Bien que le retournement ne soit pas encore confirmé, un scénario de relance semble se dessiner et pourrait se valider dans les semaines à venir. En revanche, une réintégration sous les 0,2 dollar accompagnée d’une clôture hebdomadaire au sein de l’ancien range invaliderait cette perspective haussière.

Alors, pensez-vous que le DOGE puisse déjà repartir vers ses sommets 2024 ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

