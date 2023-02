Digital Currency Group (DCG) enregistre plus d'un milliard de dollars de perte en 2022

Dans le secteur des cryptomonnaies, 2022 a été une année charnière où personne n'a été épargné. Le fonds d'investissement Digital Currency Group (DCG) enregistre sur l'année passée des pertes s'élevant à 1,1 milliard de dollars. La chute des cours de cryptomonnaies et les faillites à répétition sont les principales raisons énoncées par le groupe.

Une année 2022 plus que morose

Alors que le PDG du Digital Currency Group (DCG), Barry Silbert, annonçait en janvier dernier que 2022 était l'année la plus difficile de sa vie d'un point de vue personnel et professionnel, le groupe connu pour ses investissements dans l'univers des cryptomonnaies vient de révéler une perte colossale.

D'après sa filiale CoinDesk, DCG a perdu 1,1 milliard de dollars sur l'année passée. En décembre dernier, la valeur totale des actifs du groupe s'établissait à 5,3 milliards de dollars, dont 262 millions de dollars en trésorerie. Dans son rapport trimestriel destiné aux investisseurs, DCG affirme que la diminution de son capital est liée à l'état du marché des cryptomonnaies et aux faillites qui en découlent :

« Outre l'impact négatif de la baisse des prix du Bitcoin (BTC) et des cryptomonnaies, les résultats de l'année dernière reflètent l'impact du défaut de paiement de Three Arrows Capital (3AC) sur Genesis. »

En effet, rappelons que le fonds d'investissement 3AC, une référence dans le secteur blockchain, a été placé en liquidation en juin 2022. Cette faillite a directement impacté Genesis, filiale du DCG, qui avait prêté près de 2,36 milliards de dollars à la firme originaire de Singapour.

Des problèmes financiers à venir pour DCG ?

Faisant face à son prêt non remboursé, Genesis n'a pas eu d'autres choix que de se déclarer en faillite en janvier dernier : elle devait un minimum de 3,4 milliards de dollars à ses créanciers, dont plus de 750 millions de dollars à la société Gemini, fondée par les frères Cameron et Tyler Winklevoss en 2015.

De plus, notons que le Digital Currency Group est actuellement dans l'impossibilité de régler l'ensemble des dettes de Genesis. Pour sortir la tête de l'eau, un accord de principe a été signé entre DCG, la firme en faillite et ses créanciers afin de maximaliser la valeur des actifs que pourront récupérer les clients et les créditeurs de la plateforme.

En parallèle, Gemini s'est engagé à participer jusqu'à hauteur de 100 millions de dollars pour rembourser une partie de ses clients lésés par Genesis. Cependant, pour être officiellement applicable, cet accord nécessite d'être approuvé par un tribunal. Il faut donc patienter encore quelques temps avant que cette affaire puisse se résoudre pour le fonds d'investissement.

Source : Business Wire

