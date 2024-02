Le cours du Bitcoin dépasse les 50 000 dollars : cela n'était pas arrivé depuis plus de 2 ans

Cela n'était pas arrivé depuis le mois de décembre 2021 : le cours du Bitcoin a dépassé les 50 000 dollars aujourd'hui, autour de 18h20.

Ainsi, vers 15h, le Bitcoin a pris son élan autour des 48 000 dollars avant de gagner 4,4 % en un peu moins de 2 heures, ce qui l'a conduit vers les 49 950 dollars. Après s'être heurté à la résistance des 50 000 dollars, le BTC est redescendu vers les 49 550 dollars, puis a grimpé de nouveau pour venir dépasser pour de bon ce seuil majeur.

Évolution du cours du Bitcoin, avec la hausse du jour surlignée en vert

Sur les 4 dernières heures, 94 millions de dollars de position short ont été liquidées, contre 12 millions de dollars de positions long. Alors que l'intérêt ouvert sur les contrats Bitcoin futures a augmenté de manière aussi importante que le cours du Bitcoin, les investisseurs se positionnent toujours de manière bullish, avec 59 % des positions étant actuellement placées en long, et ce alors qu'une hypothétique correction pourrait apparaître.

👉 Comment acheter du Bitcoin en 2024 ? Faites-vous guider étape par étape

Positions long (en vert) et short (en rouge) sur le Bitcoin

Bien que cette hausse soudaine ne soit aucunement due à une nouvelle particulière, la tendance haussière du Bitcoin de ces derniers temps coïncide avec la baisse des ventes de BTC de Grayscale. Effectivement, depuis la conversion de son ancien trust en ETF, Grayscale, une filiale de Digital Currency Group (DCG), a subi plusieurs milliards de dollars de sorties suite à des prises de profit de ses investisseurs.

Toutefois, comme nous l'expliquions hier, ces ventes ont drastiquement chuté. Ainsi, Grayscale ne transfère plus que quelques dizaines de millions de dollars vers Coinbase quotidiennement, contre 600 à 700 millions de dollars lors de ses pires journées.

👉 Poursuivez votre lecture – Le Bitcoin (BTC) à 55 000 dollars serait « le pire des cas » — Le PDG de CryptoQuant montre son optimisme

La baisse de ces ventes, conjuguées à l'intérêt croissant pour les ETF Bitcoin spot, qui détiennent désormais 3,5 % de la supply de BTC en circulation, vient préparer un terrain favorable à une hausse du roi des cryptomonnaies. Il faudra toutefois rester vigilant concernant les mineurs de BTC, qui recommencent à prendre des profits depuis le 9 février.

« Ces afflux, associés à l'imminence du halving Bitcoin en 2024 et aux niveaux élevés et soutenus de l'offre illiquide, avec plus de 70 % des bitcoins entre les mains de détenteurs à long terme, brossent un tableau exceptionnellement haussier de l'évolution du prix du BTC. »