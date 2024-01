Dernière ligne droite pour les ETF Bitcoin spot : les demandeurs, dont BlackRock, ont déposé les derniers documents

La Securities and Exchange Commission (SEC) l'avait demandé aux différents demandeurs d'ETF Bitcoin spot, c'est désormais chose faite : BlackRock, VanEck, Valkyrie, Franklin Templeton, Bitwise, Ark Invest & 21 Shares, Invesco et WisdomTree ont déposé leur formulaire S-1 mis à jour ce midi.

Ce document clé nous dévoile les frais qui seront pratiqués par les différentes sociétés pour peu que leur ETF Bitcoin soit accepté, dont voici la liste :

Notons que pour le moment, le formulaire de Hashdex semble encore manquant.

Selon Eric Balchunas, spécialiste des ETF chez Bloomberg, le géant BlackRock a mis la barrière particulièrement haute pour ses concurrents concernant les frais qu'il souhaite pratiquer pour son véhicule d'investissement :

Damn, the fee for BlackRock’s Bitcoin ETF will be 0.30% as per their just filed S-1. This is much cheaper than I predicted. Life just got a LOT tougher for everyone else. The ETF Terrordome is no joke. pic.twitter.com/RZrfO8x61s

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 8, 2024