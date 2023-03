25 millions de dollars de dépenses – Pourquoi les entreprises crypto s’appuient-elles sur le lobbying ?

Les entreprises crypto américaines ont redoublé d’efforts pour influencer les décideurs en 2021. Aux États-Unis, 25 millions de dollars ont été dépensés en lobbying, soit une augmentation de 121% sur l’année. On se penche sur ce secteur encore peu exploré de l’écosystème.

Les entreprises crypto ont intensifié leurs efforts de lobbying

Controversée en Europe, la pratique du lobbying est cependant plus courante aux États-Unis. Les plateformes d’échange et grandes entreprises locales allouent donc une part parfois importante de leurs dépenses à ce domaine. Selon un rapport de The Money Mongers, c’est Coinbase qui remporte la palme de l’entreprise ayant le plus dépensé en lobbying en 2021. Le géant américain a dépensé 3.3 millions de dollars pour influencer les décisions des politiques en faveur de l’écosystème.

Avant sa chute, FTX était également en voie d’augmenter drastiquement ses contributions, avec une augmentation de budget qui avait atteint +1340% entre 2021 et 2022. On note aussi que Ripple, l’émetteur du XRP, a dépensé plus d’un million de dollars au cours de l’année 2022.

Au total, la moitié des sommes dépensées en lobbying l’ont été sur l’année 2022. C’est un reflet de l’évolution de l’écosystème… Mais aussi certainement une conséquence directe des crises à répétition connues au cours de cette année.

Classement des entreprises américaines ayant le plus dépensé en lobbying en 2022

On voit que la majorité des grandes entreprises crypto situées aux États-Unis allouent des sommes conséquentes au lobbying.

Une pratique controversée

Le rapport de The Money Mongers présente la pratique du lobbying sous un jour positif, mais elle est bien sûr controversée. Certains commentateurs soulignent que les « revolvers », c’est-à-dire les décideurs qui choisissent de quitter leur poste pour devenir lobbyiste, soulèvent des questions en termes de conflit d’intérêt et de neutralité.

D’autant plus qu’on a vu récemment un exemple parlant de cette porosité. Suite à l’affaire FTX, on a appris que près de 37% des membres du Congrès américain avaient reçu de l’argent de la part des dirigeants de l’entreprise. Une tendance qui a peut-être expliqué le positionnement particulièrement favorable d’une partie de la classe politique à l’égard de Sam Bankman-Fried – dont les parents sont investis dans le Parti démocrate américain.

De l’autre côté de la problématique, on note aussi une grande hostilité des régulateurs – et une grande méconnaissance du secteur – qui sont parfois apaisées par des efforts de lobbyings. Est-ce donc un enjeu de survie pour l’écosystème, ou une pratique trop controversée pour être viable ? La question est posée.

Source : The Money Mongers

