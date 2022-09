Une date est tombée pour le fork Vasil de Cardano (ADA), et cela est pour bientôt

Selon une information récemment révélée par Input Output (IOHK), la mise à jour Vasil devrait arriver le 22 septembre sur le mainnet de la blockchain Cardano (ADA). Cette dernière, considérée comme la mise à jour la plus importante de l'histoire du réseau, devrait sensiblement améliorer les capacités de la blockchain et réduire ses frais de transaction.

Le fork de Cardano prévu pour bientôt

La mise à jour Vasil, considérée comme « la plus importante à ce jour » selon Input Output (IOHK), arrivera sur le mainnet de Cardano (ADA) le 22 septembre, soit une semaine après la mise à jour du Merge sur la blockchain Ethereum (ETH).

Cardano est une blockchain open source décentralisée développée par des professionnels du milieu scientifique et son token ADA occupe actuellement la 7e place du podium en termes de capitalisation boursière.

La nouvelle a été annoncée sur Twitter par Input Output, l'une des 3 entités veillant au bon fonctionnement et à la recherche et développement du réseau aux côtés d'Emurgo et de la Cardano Foundation.

« Après l'achèvement réussi et les tests approfondis de tous les composants principaux, ainsi que la confirmation de l'envie de la communauté, nous pouvons, avec la Cardano Foundation, annoncer aujourd'hui le 22 septembre comme date pour la mise à jour Vasil sur le mainnet de Cardano. »

La mise à jour sera déployée à travers un hard fork, et prévoit d'améliorer considérablement les capacités de traitement du réseau tout en réduisant les frais des transactions effectuées sur ce dernier.

De plus, selon le communiqué, Vasil devrait également faciliter le travail des développeurs afin qu'ils puissent créer « des applications basées sur la blockchain plus puissantes et plus efficaces » sur Plutus, la plateforme de développement de smart contracts de Cardano.

La mise à jour a été ainsi nommée en hommage à Vasil Dabov, un membre de la communauté bulgare de Cardano décédé en 2021 qui travaillait pour la firme de développement blockchain Quanterall.

Les exchanges sur le front

Selon le communiqué, les utilisateurs de Cardano n'auront aucune manipulation à effectuer de leur côté en prévision du hard fork Vasil, et la transition devrait s'effectuer sans perturber le réseau :

« Grâce à la combinaison unique du hard fork de Cardano, nous prévoyons une transition technique transparente, sans perturbation pour les utilisateurs et sans interruption de la production de blocs. Les utilisateurs ne doivent prendre aucune mesure. »

Afin de ne pas subir d'imprévu au niveau des liquidités, il est prévu qu'au moins 25 exchanges prenant en charge Cardano soient opérationnels pour assurer la transition vers le nouveau réseau le 22 septembre. Selon la page de suivi dédiée, Binance est indiquée comme « presque opérationnelle », là où certains comme MEXC, Bitrue ou encore AscendEX sont d'ores et déjà prêts.

L'annonce de la date d'arrivée de la mise à jour Vasil a eu un effet positif sur l'ADA, faisant progresser le token de 11,4 % sur les 7 derniers jours. Ce dernier s'échange actuellement à 0,50 dollar.

