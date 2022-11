Danger des connexions API : AXS s’envole de 200 % suite au hack du compte d’un trader

Dimanche après-midi, un trader a eu la mauvaise surprise de voir des prises de position non désirées sur son compte Binance. Le hack implique en réalité une fuite de données des clés API de la victime, lui permettant de faire le lien entre son compte Binance et le service de trading qu’il utilisait :

Anyone wondering why #AXS is pumping. Someone, somehow bought a million dollars worth on my @cz_binance @binance account. I have multiple security levels, nobody accessed my account...

Le hacker a ainsi ouvert de multiples positions de façon à manipuler le cours du AXS, le token du jeu blockchain Axie Infinity. Le cours de l’actif a alors enregistré une progression de 200 % en l’espace de quelques minutes avant de s’effondrer par la suite et presque retrouver son niveau d’origine :

Figure 1 – Cours du AXS en minutes au moment de l’opération

La victime explique également qu’elle aurait perdu environ 100 000 dollars suite à cette attaque. Il y a fort à parier que les hackers avaient accumulé du AXS préalablement, afin de le vendre suite à leur manipulation de marché.

Si les fonds de la victime se trouvaient sur Binance, il est important de souligner que la faille de sécurité n’est pas à imputer à la plateforme.

Changpeng Zhao (CZ), le PDG de l’exchange, a précisé qu’il y aurait au moins trois cas similaires, dont celui dont il est question dans cet article :

We seen at least 3 cases of users who shared their API key with 3rd party platforms (Skyrex and 3commas), and seen unexpected trading on their accounts. If you used such a platform before, I highly recommend you to delete your API keys just to be safe. 🙏

