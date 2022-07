Un Cryptopunk se vend pour 2,6 millions de dollars – Une reprise pour les NFTs ?

Un prix qu’on n’avait pas vu depuis un certain temps. Un des tokens non fongibles (NFTs) de la collection Cryptopunks vient de se vendre pour 2.6 millions de dollars. On note par ailleurs une hausse des prix planchers, malgré le contexte actuel.

Un Cryptopunk vendu pour 2.6 millions de dollars

Cette vente concerne le NFT Cryptopunk numéro 4464, qui ferait presque penser à un de ses camarades du Bored Apes Yacht Club :

Au total, le Cryptopunk a été cédé contre 2 500 ETH. Si l’on considère uniquement la somme en ETH, il s’agit du 4e Cryptopunk le plus cher de tous les temps. Mais si l’on considère le prix en dollars (et l’on devrait, dans le contexte actuel), il ne s’agit « que » du 15e punk le plus onéreux de l’histoire de la collection.

Toujours est-il que la nouvelle peut être considérée comme une oasis bienvenue en ces temps de bear market, où ni le BTC ni l’ETH ne parviennent à évoluer de manière significative.

👉 Suivez le classement des NFTs et le top des collections

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Les prix planchers des grandes collections reprennent des couleurs

Car il semblerait que cela ne soit pas un acte isolé. Les prix planchers des collections de NFTs ont tendance à évoluer ces derniers jours, alors qu’ils avaient fortement chuté suite au bear market. Chez les Cryptopunks en particulier, on note un certain regain d’intérêt :

Évolution du prix plancher des NFTs Cryptopunks

Par ailleurs, on observe que les principales collections de NFTs sont dans le vert depuis hier, ce qui montre également un regain d’intérêt :

On restera cependant prudent. Le contexte macro n’incite pas franchement à l’optimisme cette semaine, et la crise que connaît le monde des cryptomonnaies n’est pas encore derrière nous. Mais ce type de ventes montre que l’écosystème continue de susciter de l’intérêt, bear market ou non.

👉 À lire également –Le créateur de projets NFTs Animoca Brands lève 75 millions de dollars pour développer le metaverse

Source : NFTpricefloor

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité