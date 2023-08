Cryptomonnaies : il détruit 8,3 millions de dollars – Un mystère qui pose question

Ces derniers jours, un investisseur suscite les interrogations de la communauté crypto. En effet, depuis une quinzaine de jours, le mystérieux « nd4.eth » a brûlé l’équivalent d’environ 8,3 millions de dollars en cryptomonnaies et en tokens non fongibles (NFT).

Par « brûler », il faut comprendre que ces actifs ont été envoyés à une adresse que personne ne contrôle, ce qui signifie qu’ils sont perdus à jamais.

Tout d’abord, l’intéressé a commencé à se faire remarquer en transférant 2 500 ETH à une adresse de « burn » le 26 juillet dernier, soit plus de 4,6 millions de dollars au cours actuel :

Figure 1 — Les 2 500 ETH brûlés par nd4.eth

Mercredi, nd4.eth a récidivé en détruisant un exemplaire des collections de NFT Bored Ape Yatch Club (BAYC), Mutant Ape Yatch Club (MAYC) ainsi que Bored Ape Kennel Club (BAKC), le tout pour une valeur d’environ 88 300 dollars.

Ensuite, une nouvelle série de burns a eu lieu jeudi à hauteur de 3,59 millions de dollars, cette fois avec des tokens GNS et GMX :

After a day of silence, nd4.eth burned another $3.59M worth of tokens today - most of which he has held for months.

Since January this year, nd4.eth bought $1.8M of GNS and >$1M of GMX from Uniswap.

He decided to burn it all in the past 2 hours - still with no explanation. https://t.co/b1HFbyqa7J pic.twitter.com/SAh3GBbYxA

— Arkham (@ArkhamIntel) August 10, 2023