Binance brule plus de 547 millions de dollars de BNB lors du 21e burn

La BNB Chain a exécuté son 21e auto-burn le 13 octobre, résultant en la suppression de plus de 2 millions de tokens BNB, soit plus de 574,8 millions de dollars à l'heure de la transaction.

Binance supprime plus de 2 millions de tokens BNB

L'exchange de cryptomonnaies Binance a procédé à son 21e auto-burn de tokens BNB hier dans la matinée. Ce sont plus de 2 millions de BNB qui ont ainsi été burn, soit environ 574,8 millions de dollars au moment de la transaction.

Le burn de tokens consiste à envoyer une certaine cryptomonnaie vers un wallet sans clé privée, et donc de facto inutilisable. La crypto en question devient ainsi plus rare, puisque son nombre d'unités en circulation a été réduit, ce qui fait mécaniquement monter son prix. N'hésitez pas à visiter notre page dédiée pour en savoir davantage sur le mécanisme de burn.

Il s'agit là de l'un des plus importants burn de token depuis la mise en place de ce procédé pour le BNB. Selon le communiqué, parmi ces plus de 2 millions de tokens, un peu plus de 4 000 d'entre eux proviennent du Pioneer Burn Program, une initiative mise en place par Binance en 2020 visant à « rembourser » les personnes ayant envoyé les tokens vers une adresse inexistante par erreur. Ces tokens sont ensuite déduits de l'auto-burn.

Le cours du BNB a grimpé de 5,1 % sur les dernières 24 heures, sur la même tendance que le Bitcoin (BTC), qui a lui gagné 6,6 % sur la même période.

Pourquoi Binance brûle-t-elle ses tokens ?

Jusqu'au mois de décembre 2021, Binance procédait à un burn de tokens de 2 manières différentes. Premièrement, en brûlant une fraction des frais de transaction de la blockchain (le BNB sert à payer les frais de transaction de la BNB Chain) depuis l'implémentation du BEP-95 au mois d'octobre de la même année.

Deuxièmement, via un burn trimestriel prenant en compte les volumes de trading de la plateforme sur les 3 derniers mois. Avec l'ajout de sa politique d'auto-burn en décembre 2021, Binance a souhaité privilégier la transparence ainsi que la prédictibilité du montant de tokens brûlés. Effectivement, l'équation étant publique, certains outils comme BNBBurn permettent de prévoir le montant de BNB brûlés lors du prochain auto-burn.

Cette politique de burn vise à faire du BNB un token déflationniste afin de faire grimper son prix. Toutefois, ces burns périodiques n'auront plus lieu une fois que le nombre de BNB en circulation tombera sous les 100 millions d'unités, soit moins de la moitié de la supply totale lors de son lancement.

Évolution du nombre de tokens BNB brûlés (ordonnée) et du prix moyen du BNB (abscisse)

Le 22e auto-burn devrait logiquement se dérouler à la fin du dernier trimestre de l'année, pour un montant encore impossible à déterminer précisément étant donné que l'équation visant à déterminer le nombre de tokens à burn prend en compte des facteurs tels que le nombre de blocs produits à ce moment-là.

Source : Communiqué de Binance

