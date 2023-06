Près de 10 milliards de dollars d’ETH détruits : qui participe le plus au burn sur Ethereum ?

Avec près de 3,37 millions d’ETH brûlés pour 9,8 milliards de dollars, c’est l’occasion de fait le point sur les fonctions de burn d’Ethereum. Qui contribue le plus à la réduction de l’émission sur le réseau ?

Plus de 3 millions d’ETH ont déjà été brûlés

Depuis l’entrée en vigueur de l’EIP-1559 sur Ethereum en août 2021, le nombre d’ETH brûlés ne cesse de croître. Cette tendance a été accentuée par le succès de The Merge, ce qui tend même parfois à rendre l’actif déflationniste, en fonction de l’activité présente sur le réseau.

Ainsi, ce sont près de 3,37 millions d’unités qui ont subi le burn depuis l’EIP-1559, dont un peu plus de 745 000 détruites depuis The Merge en septembre, ce qui correspond en tout à 2,8 % de la quantité totale d’ETH. Au prix actuel de l’actif, cela représente près de 9,8 milliards de dollars.

Depuis le 6 août 2021, la distribution d’ETH n’a donc augmenté que de 3 millions d’unités, soit une inflation de 1,42 %. Au rythme actuel, en lissant la moyenne depuis cette date, ce sont ainsi 3,5 ETH qui sont détruits chaque minute.

En prenant The Merge comme point de référence, ladite distribution a même connu une déflation de 0,32 % :

Figure 1 — Évolution de l’émission d’ETH depuis l’EIP-1559

Après un creux entre la fin de l’été et le début de l’automne l’année dernière, la quantité d’ETH détruits chaque jour est repassée au-dessus des 2 500 unités quotidiennes depuis début janvier. Le graphique ci-dessous montre même un pic à près de 14 600 début mai, lorsque l’euphorie autour de PEPE a engendré l’explosion des frais de transaction sur le réseau :

Figure 2 — Quantité d’ETH brûlés chaque jour

Qui génère le plus de burn sur les ETH ?

Afin de mieux se rendre compte des acteurs participant le plus à la destruction d’ETH, voici un tableau représentant un instantané des burns effectués d’une part depuis l’EIP-1559, et depuis The Merge. Pour chaque évènement, le tableau recense les 10 premiers protocoles, smart contracts, ou applications de finance décentralisée (DeFi) par exemple :

Protocole/Smart Contract/Collection NFT, etc. ETH brûlés depuis l’EIP-1559 Protocole/Smart Contract/Collection NFT, etc. ETH brûlés depuis The Merge Transferts d'ETH 287 461 Uniswap Universal Router 82 292 OpenSea Wyvern V1 230 050 Transferts d'ETH 45 977 Uniswap V2 182 373 Uniswap V2 45 141 USDT 147 927 USDT 33 439 Uniswap V3 121 351 Uniswap V3 26 230 Uniswap Universal Router 82 294 OpenSea Seaport 23 403 OpenSea Wyvern V2 70 774 Création de smart contracts 17 243 MetaMask Swap Router 67 063 Blur.io 16 508 USDC 59 033 MetaMask Swap Router 15 195 Otherdeed (collection Otherside) 56 124 Arbitrum 13 793

Figure 3 — Acteurs participant le plus au burn d’ETH depuis l’EIP-1559 et The Merge

La comparaison des deux classements permet notamment de voir de nouvelles tendances émerger. Par exemple, Arbitrum prend de plus en plus d’importance, ou Blur se fait une place sur le marché des tokens non fongibles (NFT).

En outre, certains smart contracts prennent le relais sur d’autres, c’est, entre autres, le cas d’OpenSea qui est passé de Wyvern à Seaport. Et d’autres, comme Uniswap, qui domine très largement les classements, quelle que soit la période.

Alors que nous sommes techniquement encore en bear market, il sera intéressant de faire le point sur ces données lorsque le marché entrera de nouveau dans des phases durablement haussières.

👉 Dans l’actualité également — Lido Finance représente-t-il un risque de centralisation pour Ethereum ?

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

Sources : Etherescan, Ultra sound money

