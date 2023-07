Un demi-milliard de dollars parti en fumée - Binance brûle 2 millions de BNB

484 millions de dollars : voici le montant que représentent les 2 millions de BNB récemment supprimés de la blockchain BNB Chain. À l'origine de cette opération, le burn trimestriel de BNB lors duquel Binance brûle une quantité de BNB, définie par une formule précise, afin de rendre sa cryptomonnaie déflationniste. Mais ce système économique est-il réellement efficace ?

Nouveau burn trimestriel de BNB

Depuis le lancement de sa plateforme et de son token en 2017, l'exchange Binance supprime régulièrement ses BNB en circulation. Lors du 24e burn trimestriel, ce sont près de 2 millions de tokens qui ont été brulés, soit l'équivalent de 484 millions de dollars.

Cette opération est la troisième de ce type à voir le jour en 2023, les deux précédentes ayant été effectuées respectivement en janvier et avril de cette année :

Historique des différents burns de BNB entre juillet 2020 et avril 2023

Pour estimer à l'avance le nombre de BNB qui sera supprimé de la BNB Chain lors du prochain burn, voici la formule délivrée par Binance :

multiplier par 1 000 le nombre de blocs produits sur la BNB Chain sur un trimestre ;

additionner le prix d'un BNB en dollar par une valeur constante, actuellement située à 1 000 (cette dernière peut être amenée à changer par la gouvernance) ;

diviser le tout pour obtenir le nombre de BNB à bruler sur un trimestre.

À noter que le burn trimestriel de Binance est constitué de deux composantes différentes : le « Real Burn », se référant directement aux BNB brulés à l'aide de la formule, et le Pioneer Burn Program. Ce dernier permet de compenser financièrement les utilisateurs ayant perdu leurs fonds par erreur en utilisant la BNB Chain

L'efficacité relative du burn de BNB

Binance cherche à convaincre des investisseurs en prenant le pari d'une cryptomonnaie déflationniste. Selon l'exchange, une réduction régulière du nombre de tokens en circulation peut mener à une augmentation du cours du BNB :

« En rendant la monnaie plus rare, le burn d'unités vise à créer un effet déflationniste et augmente potentiellement la valorisation de la crypto au profit de ses détenteurs. Pour le BNB, l'objectif des burns est de réduire progressivement son offre totale jusqu'à ce qu'elle soit inférieure à 100 millions de BNB. »

À l'origine, 200 millions de tokens BNB ont été émis par Binance et répartis entre l'exchange et ses différents investisseurs. Après 6 ans, il ne reste plus que 153 millions de BNB en circulation sur le réseau. Au rythme actuel, plus de 7 ans seront nécessaires pour bruler la seconde moitié des tokens concernés par le mécanisme de burn.

À propos de l'efficacité réelle de cette mesure déflationniste, il est difficile d'affirmer à quel point elle influence le cours du BNB sur le long terme. D'ailleurs, notons que les cryptomonnaies inflationnistes performent tout aussi bien que leurs homologues déflationnistes, à l'instar du Bitcoin (BTC) et anciennement l'Ether (ETH).

En réalité, seule une hyperinflation est en mesure de dévaloriser une cryptomonnaie. D'ailleurs, ce phénomène n'est pas propre à l'univers du Web3 : lorsque certaines banques centrales impriment trop de nouvelles liquidités, les monnaies fiduciaires perdent en valeur.

De même, certaines cryptomonnaies s'appuient sur de multiples burns pour pousser les investisseurs à y injecter des capitaux, telles que le meme coin Shiba Inu.

En outre, les tokenomics déflationnistes peuvent faire croître le cours d'une cryptomonnaie seulement si cette dernière détient, en amont, de solides fondamentaux, impliquant des cas d'usage réels répondant à des besoins précis.

👉 Analyse technique et analyse fondamentale : quelles différences ?

Source : Binance

