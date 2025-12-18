Cryptomonnaies, comptes-titres, livrets... Quels investissements sont concernés par la hausse de la CSG en 2026 ?

Alors que l’Assemblée a validé la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) mardi soir, certaines catégories d'investissement sont concernées. Quelles sont-elles et à quoi s'attendre pour 2026 ?

Hausse de la CSG validée à l'Assemblée, avec des modifications

Mardi soir, l'Assemblée nationale a donné son ultime vote en faveur du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Le texte avait fait l'objet de nombreux aller-retour et modifications.

Les députés ont retenu un amendement du gouvernement prévoyant une hausse de la CSG sur certains revenus du patrimoine, de 9,2 % à 10,6 %. Cette mesure porterait le total des prélèvements sociaux à 18,6 %, contre 17,2 % actuellement, et ferait mécaniquement passer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), qui combine impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, de 30 % à 31,4 %.

PFU et CSG Le prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé flat tax, est le mode d’imposition par défaut des revenus du capital (dividendes, intérêts, plus-values). Il ne s’agit pas d’un impôt unique, mais d’un taux global de 31,4 %, composé de deux éléments : - 12,8 % d’impôt sur le revenu - 18,6 % de prélèvements sociaux (dont la CSG constitue la part principale)

Les revenus concernés par cette hausse de la flat tax pour 2026

La modification du texte a permis d'exclure certains types de revenus de la hausse de la CSG. Ne seront donc PAS concernés par la hausse les investissements suivants :

les assurances-vie

les revenus fonciers & plus-values immobilières

les plans d'épargne logement & populaires

les plans d'épargne non fiscalisés (Livret A)

les contrats de capitalisation (fonds en euros et unités de compte)

les plans d'épargne retraite (PER)

À l'inverse, et c'est une mauvaise nouvelle pour les investisseurs en cryptomonnaies, les investissements suivants sont concernés par la hausse de la CSG :

les portefeuilles boursiers (PEA, PEA-PME, comptes-titres)

les plus-values sur les cryptomonnaies

les comptes à terme & comptes rémunérés

les livrets fiscalisés

l'épargne salariale

Ce type d'investissements verra le taux de CSG augmenter de 1,4 point.

On note que cet effort demandé aux épargnants et investisseurs ne sera qu'une goutte d'eau face au déficit de la sécurité sociale. La hausse de la CSG permettra en effet de dégager 1,5 milliard de dollars… Face aux 19 milliards de dollars de déficit de la Sécurité sociale prévu à la fin de l'année 2026.

Source : MoneyVox

