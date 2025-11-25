Pour une durée limitée, vous pouvez profiter du Black Friday de Cryptoast Academy. Pour 199,99 € au lieu de 1 000 € (soit 80 % de réduction), vous accédez pendant un an à l'accompagnement des experts de Cryptoast, à une communauté de plusieurs milliers d'investisseurs, ainsi qu'à 2 formations complètes d'une valeur totale de 398 €. Une opportunité concrète pour structurer vos décisions d'investissement, plutôt que de subir vos émotions face aux mouvements du marché crypto.

Marre d'hésiter à chaque mouvement du marché crypto ?

Vous le vivez peut-être déjà au quotidien :

Quand le prix du Bitcoin grimpe, vous hésitez entre acheter, conserver ou prendre vos profits ;

Quand le marché crypto corrige, vous ne savez pas s'il faut renforcer votre position, attendre ou tout vendre ;

Vous passez du temps sur X (Twitter), YouTube ou Telegram, mais vous terminez plus perdu qu'avant face à la masse d'informations ;

Vous avez du mal à faire le tri entre les analyses sérieuses et les promesses de gains irréalistes.

Ce n'est pas un manque de connaissances ou de motivation. C'est simplement qu'il est très difficile de décider de manière rationnelle sans méthode, sans cadre et sans experts pour vous guider.

L'objectif de Cryptoast Academy n'est pas de vous promettre un x100, mais de vous aider à passer de « j'espère que ça monte » à « je sais pourquoi je prends cette décision ».

Dès aujourd'hui, à l'occasion du Black Friday 2025, nous vous proposons une offre exceptionnelle : 199,99 € pour 1 an au lieu de 1 000 €, soit une réduction de 80 % sur le prix public de l'abonnement annuel.

Rejoindre Cryptoast Academy avec 80 % de réduction sur l'abonnement annuel

Publicité

❓ Vous souhaitez en savoir plus ? Visionnez la vidéo de présentation de Cryptoast Academy par son fondateur, Wil 👇



Par ailleurs, en plus d'accéder à Cryptoast Academy et tout l'historique des contenus, vous accéderez à 2 formations d'une valeur totale de 398 € en souscrivant à l'offre annuelle :

La formation initiale (valeur 199 €) pour poser des bases solides : sécurité, compréhension du marché crypto, principales stratégies et bonnes pratiques ;

La formation sur la fiscalité des cryptos (valeur 199 €), pour mieux comprendre le cadre fiscal et éviter les erreurs au moment de déclarer vos plus-values.

Et si pour une raison quelconque vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez être remboursés en intégralité sous 14 jours. Ainsi, vous pouvez tester Cryptoast Academy sans risque.

👉 Rejoignez dès maintenant la communauté Cryptoast Academy

Cryptoast Academy : votre grille de lecture quotidienne du marché

Cryptoast Academy, c'est le service d'accompagnement et de formation développé par l'équipe de Cryptoast pour aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées sur le marché des cryptomonnaies. Le tout pensé pour tenir en environ 15 minutes par jour, afin de s'intégrer facilement dans votre routine. En pratique, votre abonnement annuel vous donne accès à :

La quotidienne de Vincent Ganne

Chaque matin, vous démarrez la journée avec une lecture claire du marché. En vidéo, Vincent Ganne analyse les graphiques, met en avant les zones importantes et partage ses scénarios pour vous aider à orienter vos décisions.

Le débrief de Coban

Chaque dimanche, vous faites le tour des configurations à surveiller pour la semaine à venir. Coban identifie pour vous les mouvements techniques majeurs et les actifs à suivre, afin que vous abordiez les prochains jours avec un temps d'avance.

Les analyses on-chain de Prof. Chaine

L'intelligence du marché, au-delà du simple prix. Grâce à l'analyse on-chain, Prof. Chaine met en lumière les flux de capitaux, le comportement des acteurs clés et les signaux profonds du marché, pour vous permettre de détecter les tendances avant la majorité des investisseurs.

Rejoindre Cryptoast Academy avec 80 % de réduction sur l'abonnement annuel

Publicité

Accès direct à nos experts

Deux fois par mois, des lives réservés aux membres pour échanger en direct avec l'équipe. Vous posez vos questions, obtenez des éclairages instantanés sur le marché et bénéficiez de points de vue que vous ne retrouverez pas dans le contenu grand public.

Les tutos d'analyse technique

Progressez vers plus d'autonomie et de précision. Nos modules d'analyse technique, structurés étape par étape, vous apprennent à lire les graphiques, comprendre les indicateurs et affiner votre propre méthodologie de décision.

Une communauté d'investisseurs engagés

Un espace privé pour échanger avec les autres membres, poser des questions, des retours d'expérience et des points de vue, dans un cadre orienté long terme et prise de décision réfléchie.

N'oubliez pas que vous disposez d'une garantie de 14 jours : si pour une raison quelconque vous n'êtes pas satisfait, il vous suffit de nous envoyer un message et nous vous remboursons intégralement, sans poser de questions.

Vous pouvez donc tester Cryptoast Academy sans risque, explorer l'ensemble de nos contenus et de nos analyses pendant deux semaines complètes, puis décider en toute tranquillité si vous souhaitez poursuivre l'aventure.

Bonus, nous proposons deux concours pour le Black Friday avec deux abonnements Cryptoast Academy à gagner (ou vous serez remboursés si vous êtes déjà membre) sur X et sur Instagram.

🎁 GIVEAWAY BLACK FRIDAY 🎁 💎 2 abonnements Cryptoast Academy à gagner (ou remboursés) ! Des analyses exclusives, des formations, des tchats en direct avec nos experts... Toute l'info crypto dont vous avez (vraiment) besoin réunie sur une seule et même plateforme. 🚀 Pour… pic.twitter.com/gdMNi5EOvT — Cryptoast (@CryptoastMedia) November 24, 2025

Rejoindre Cryptoast Academy avec 80 % de réduction sur l'abonnement annuel

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.