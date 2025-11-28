MegaETH annonce des remboursements après le raté de cette semaine

Après le fiasco de ce début de semaine quant à l’ouverture des pré-dépôts de son stablecoin, MegaETH a annoncé des remboursements. Qu’en est-il ?

MegaETH va rembourser les participants au pre-deposit de son stablecoin

Cette semaine, le layer 2 d'Ethereum MegaETH a connu un loupé considérable lors de l'opération de pre-deposit de son futur stablecoin USDm, construit en partenariat avec Ethena (ENA). Pour rappel, l'offre de ce stablecoin devait être limitée à 250 millions de dollars, mais plusieurs loupés dans le lancement du bridge ont conduit à augmenter ce plafond à 1 milliard de dollars. En introduction de ses explications sur cette déconvenue publiées lundi sur X, l'équipe de MegaETH a d'ailleurs assumé sa responsabilité :

Cela n'était pas acceptable. Nous avons rencontré divers problèmes techniques mineurs qui, cumulés, ont engendré une expérience utilisateur médiocre. Nous comprenons que certains utilisateurs souhaitent retirer leurs fonds, notamment ceux qui ont investi en se basant sur un plafond de 250 millions de dollars. C'est pourquoi nous mettrons en ligne une page de retrait dans les prochains jours, ainsi que des informations concernant le dispositif de pré-dépôt. Aucun fonds n'a jamais été mis en danger et nous vous sommes profondément reconnaissants de votre soutien.

Dans ce contexte, MegaETH a fait une nouvelle publication jeudi soir pour confirmer que « l'intégralité des fonds collectés via le bridge de pre-deposit » serait restituée après cette exécution « bâclée ».

Pour le moment, aucune date précise n'a encore été communiquée pour ces remboursements, un nouveau smart contract devant être redéployé pour l'occasion :

Le processus de remboursement nécessite un nouveau contrat intelligent, actuellement en cours d'audit. Les remboursements suivront prochainement.

Par la suite, un nouveau bridge pour la conversion d'USDC vers de l'USDM sera déployé.

En parallèle, l'USDtb, grâce auquel doit être collatéralisé l'USDM, est capitalisé à près de 1,34 milliard de dollars, faisant de lui le 9e stablecoin dollar du marché.

