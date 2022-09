La plateforme Binance a depuis l’année dernière revu considérablement sa stratégie. Après avoir existé dans un flou juridique, elle tend désormais la main aux régulateurs et gouvernements. Sa dernière initiative : proposer une formation pour les forces de l’ordre, afin de les éduquer à la crypto-criminalité.

Des forces de l’ordre formées par Binance

Annoncé par Binance cette semaine, le programme de formation vise à « aider les forces de l’ordre à détecter les cybercrimes et les crimes financiers, ainsi qu’apporter de l’assistance pour la poursuite des acteurs malveillants qui exploitent les actifs numériques ».

L’initiative avait déjà été initiée cette année, mais Binance ne l’avait pas officiellement révélée. Les workshops proposés aux forces de l’ordre sont animés notamment par l’équipe d’investigation de Binance. Cette dernière est chargée d’enquêter et de rassembler des informations lorsque des malfaiteurs utilisent une partie des services de Binance.

Les formations ont déjà été données dans plusieurs pays – dont la France. Elles permettent de toucher un public parfois peu éduqué à ce secteur relativement nouveau. La demande est forte, selon Tigran Gambaryan, le responsable des enquêtes chez Binance :

« Alors que de plus en plus de régulateurs, de forces de l’ordre du public et du privé se penchent sur les cryptomonnaies, nous assistons à une demande de plus en plus forte pour des formations, afin d’aider à éduquer et combattre les crimes crypto. »

👉 Retrouvez les formations de Cryptoast sur la sécurisation des actifs

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

Enseigner les cryptomonnaies à la police

La formation de base dure une journée, et elle couvre des informations basiques sur la blockchain ainsi que les cryptomonnaies. D’autres formations sont également proposées. En plus des équipes de Binance, les enseignements sont donnés par des analystes et des agents ayant aidé à faire tomber de grandes plateformes illégales, comme Silkroad et Hydra.

Autre point d’importance pour Binance : la formation comprend aussi une partie sur les méthodes d’investigation développées par l’entreprise. C’est un avantage non négligeable pour la société, qui s’assure ainsi que ses méthodes soient comprises par les forces de l’ordre.

👉 Pour en savoir plus, découvrez notre présentation de la plateforme Binance

Découvrez Binance Binance -10% de réduction sur les frais avec le code SVULQ98B 🔥

Binance montre patte blanche

Il n’y a pas si longtemps que cela, Binance était une plateforme qui existait dans un flou juridique, et qui suscitait la méfiance des régulateurs et des forces de l’ordre. Mais l’entreprise a entrepris un colossal changement de cap, afin de revoir complètement la manière dont elle est perçue.

Et cela fonctionne : elle a travaillé avec les régulateurs de plusieurs pays afin d’obtenir les documents nécessaires pour exercer en toute légalité. En France, elle a ainsi obtenu le statut de PSAN en mai dernier. Cette initiative auprès des forces de l’ordre est donc dans la droite lignée de ce changement de cap.

Elle pose bien sûr question. Les forces de l’ordre sont censées maintenir une certaine neutralité pour pouvoir enquêter sur n’importe quelle entreprise – dont Binance. Leur formation par un acteur du privé peut elle donc soulever des problèmes ? L’avenir nous le dira, mais en attendant, l’entreprise montre qu’elle sait très bien placer ses pions.

👉 Dans l’actualité également – Binance participe finalement au burn du LUNC, le token grimpe de 60 % sur 24 h

Source : Binance

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.