Crypto.com Arena : La mythique salle des Lakers de Los Angeles va être rénovée

L’ex Staples Center, désormais connu sous le nom de Crypto.com Arena va profiter de travaux de rénovation, qui devraient se terminer en 2024. À travers son partenariat, l’exchange de cryptomonnaies souhaite ainsi réaffirmer la renommée mondiale de cette iconique salle.

La Crypto.com Arena doit faire peau neuve pour 2024

Anciennement connue sous le nom de Staples Center, la Crypto.com Arena, sortie de terre, il y a maintenant plus de 20 ans, va avoir droit à une seconde jeunesse.

The legacy continues✨ Take an inside look at the new https://t.co/mht717OBXs Arena and step into the future 🏟 pic.twitter.com/P9zIUSD1Xg — Crypto.com Arena (@cryptocomarena) August 22, 2022

La salle accueille les matchs de trois équipes de basketball de NBA : les deux équipes masculines des Lakers et des Clippers, ainsi que l’équipe féminine des Sparks. C’est aussi le lieu de résidence de l’équipe de hockey des Los Angeles Kings.

Le montant exact des rénovations n’a pas été communiqué, si ce n’est que l’on sait qu’il s’agit d’un « investissement à neuf chiffres ». Certaines personnes pourront s’étonner de la décision alors que l’exchange de cryptomonnaie a eu recours à des licenciements, mais il faut en réalité remettre les éléments dans leur contexte.

Le véritable propriétaire de l’enceinte est Anschutz Entertainment Group (AEG), c’est donc à cette entreprise qu’incombe le coût des travaux. Crypto.com se limite en réalité à du sponsoring au travers d’un accord de 20 ans pour le nom. Bien sûr, il serait également tout à fait logique que ce partenariat participe justement à ces rénovations.

Dan Beckerman, le PDG d’AEG, a exprimé sa fierté vis-à-vis de l’histoire du lieu :

« Crypto.com Arena fait partie du tissu de Los Angeles, et nous sommes incroyablement fiers du rôle qu’il continue de jouer dans la création de certains des moments les plus mémorables du sport et du divertissement. […] L’investissement dans ces rénovations démontre l’engagement continu d’AEG, des Lakers et des Kings à offrir les meilleures expériences à tous nos fans, partenaires, artistes et équipes. »

Un vaste plan de rénovations

Pour mener les travaux à bien, le projet a fait appel aux deux architectes d’origine de la salle, à savoir Dan Meis et Ron Turner.

Les travaux comprendront notamment un réaménagement de la terrasse extérieure et des espaces de restauration, un hall d’entrée repensé et des espaces VIP plus confortables. Un tunnel sur plusieurs niveaux doit par exemple permettre d’offrir une vue sur les coulisses, pour voir les joueurs et les artistes au moment de leur entrée.

The legacy continues✨ take an inside look at the new @cryptocomarena and step into the future 🏟 pic.twitter.com/my9LgSvwPY — Crypto.com (@cryptocom) August 22, 2022

Kris Marszalek, le PDG de Crypto.com s’est également exprimé sur ce nouveau projet :

« Nous n’en sommes qu’au début de notre partenariat à long terme et nous sommes ravis de soutenir l’investissement d’AEG […], démontrant ainsi notre engagement commun à garantir que Crypto.com Arena conserve son statut d’icône mondiale. »

Notons par ailleurs que le lieu restera ouvert pendant toute la durée des travaux et ne devrait donc pas perturber le déroulement des évènements, ce qui devrait permettre de continuer à amener de nouveaux utilisateurs dans l’écosystème.

Source : Crypto.com Arena

