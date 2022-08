Les fans tokens semblent épargnés par la morosité ambiante qui règne en ce mois d’août. Pourquoi les cryptomonnaies du PSG, de la Juventus ou de Alpine F1 ont-elles autant la cote ?

Les cours des fans tokens continuent de progresser

Cela n’a échappé à personne, les cours des principales cryptomonnaies vivotent depuis le début de l’été, et les marchés n’ont pas grand-chose d’enthousiasmant. Le Bitcoin (BTC) avait vaillamment tenté de franchir durablement la barre symbolique de 25 000 dollars au milieu du mois d’août, mais son prix a depuis chuté.

Mais tous les tokens ne subissent pas ce farniente estival. Si l’on se penche sur les fans tokens, c’est-à-dire ceux représentant des équipes de sport, on voit qu’ils continuent de susciter l’engouement. D’après les données de CoinGecko, ce sont sans surprise les tokens des équipes de football qui affichent les volumes et les progressions les plus élevées.

Ce lundi, le token le plus capitalisé est celui du Santos FC (SANTOS), qui progresse de +121 % sur la semaine. Il est suivi par celui du FC Porto (PORTO), qui a vu son prix s’envoler de +62 % sur la semaine. Suit ensuite le token de la Lazio Rome (LAZIO), avec +68 %. La cryptomonnaie du PSG et celle du FC Barcelone ferment le top 5, avec des progressions plus mesurées (1.64 % et 4.31 % respectivement).

Ce sont les cryptomonnaies liées au football qui sont presque exclusivement concernées. Mais on note aussi que le fan token de Binance basé sur l’écurie de F1 Alpine, le ALPINE, a également connu une nette percée la semaine dernière avec +23 %.

Un secteur qui va continuer à exploser ?

La capitalisation des fans tokens recensés sur l’agrégateur FanMarketCap s’élève ce matin à 421 millions de dollars. C’est une part encore réduite du market cap total des cryptomonnaies, mais qui progresse. Sur un mois, il a en effet pris près de +100 %, ce qui montre que la tendance s’étale sur plusieurs semaines.

Comment expliquer ces performances ? Tout d’abord par la nature de ces tokens, qui existent légèrement en marge du marché des cryptomonnaies « classiques », et touchent un public plus large. Ils jouent sur l’enthousiasme des fans de football pour leurs équipes, un bon moyen de susciter l’engouement.

Ensuite, la progression fulgurante de la plateforme Socios.com (Chiliz) a bien sûr son rôle à jouer. Plusieurs nouvelles sont venues appuyer sa percée. Début août, on apprenait que Le FC Barcelone avait cédé 25 % des parts du Barça Studios à Chiliz (CHZ) pour 100 millions d’euros. Par ailleurs, la plateforme vient d’être approuvée en Italie. Les fans tokens ont donc sans doute encore de beaux jours devant eux.

Source : FanMarketCap

