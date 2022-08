StepN s'associe à l'Atlético et à WhaleFin pour une collection de NFTs exclusifs

Le move-to-earn StepN collabore avec WhaleFin et l'Atlético de Madrid afin de proposer une nouvelle collection de 1 001 sneakers uniques. Ces dernières, classées par rareté, offriront des avantages uniques aux fans du club et permettront de financer des écoles à l'international.

StepN sort une collection avec l'Atlético de Madrid

StepN, le move-to-earn basé sur un système de tokens non fongibles (NFTs) à travers la blockchain Solana (SOL), a annoncé un partenariat avec l'Atlético de Madrid et la plateforme WhaleFin.

Les 3 entités se sont associées afin de créer une collection de 1 001 chaussures de football uniques sous forme de NFT, lesquelles sont classées en 3 niveaux différents : « communes », « peu communes » et « rares ».

La classification « commune » mettra les différents trophées nationaux et internationaux remportés par le club à l'honneur, avec la date et le lieu correspondants indiqués. La classe « peu commune » fera référence aux stades du club, et enfin les chaussures « rares » seront numérotées de 1 à 11 en référence au nombre de joueurs dans une équipe de football.

Les chaussures feront partie de la collection Genesis de StepN, et offriront à ce titre certains avantages à leurs détenteurs. Ces derniers pourront notamment se voir récompenser par un voyage comprenant le séjour à l'hôtel ainsi que des billets pour voir l'Atlético de Madrid jouer au Cívitas Metropolitano, le stade du club.

Certaines récompenses sont toutefois assurées. C'est le cas des détenteurs de chaussures « peu communes », qui se verront offrir un maillot officiel de l'équipe, et également celui des détenteurs de chaussures « rares », qui gagneront également le maillot de l'équipe, mais signés par l'ensemble des joueurs.

WhaleFin au premier plan

WhaleFin, la plateforme de cryptomonnaies d'Amber Group, une infrastructure hongkongaise spécialisée dans les actifs numériques, sera chargée de vendre 180 des 200 premières chaussures disponibles. Les 20 dernières, de la classification communes, seront vendues par StepN.

Pour pouvoir accéder à la vente qui débutera le 26 août, il sera nécessaire de s'inscrire sur WhaleFin afin d'obtenir un ticket de participation.

Selon le communiqué, 10 % des bénéfices iront à la fondation du club afin de financer des écoles à l'international.

Inigo Aznar, le directeur commercial de l'Atlético, se félicite de pouvoir proposer ce nouveau système aux fans du club :

« Cette alliance stratégique avec WhaleFin ouvre un nouveau monde de possibilités pour le club et nos fans dans le monde entier. Nous sommes impatients de découvrir de nouvelles façons de nous engager avec notre base de fans et des communautés comme StepN. Explorer nous permet de découvrir les possibilités innovantes que le Web 3.0 a à offrir. »

Le floor price des chaussures StepN est actuellement de 1,66 SOL, soit un peu plus de 60 dollars au cours actuel. Le token de StepN, le GMT, a observé une baisse de 17 % sur 24h, avec un cours actuel à 0,81 dollar.

Source : Atlético de Madrid

