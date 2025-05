Crypto & Bourse : ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 26 mai au 1er juin

Alors qu’une « petite » semaine boursière s’ouvre grâce à la fermeture des marchés américains ce lundi, l’Europe reste dans l’expectative sur les droits de douane. Dans le même temps, le vice-président des États-Unis pourrait faire des annonces à la conférence crypto de Las Vegas. Que retenir alors pour cette semaine ?

Lundi 26 mai – fermeture des marchés aux USA/Royaume-Uni

Ce lundi, les marchés étatsuniens et britanniques sont fermés, respectivement pour le Memorial Day et le Spring Bank Holiday. On s’attend donc à des volumes réduits sur les autres Bourses.

Ce jour marque également l’ouverture du sommet des pays de l’Asean, qui aura lieu jusqu’au 27 mai. Seront notamment discutés les droits de douane de l’administration américaine, qui ont touché particulièrement fortement certains pays de la région.

Mardi 27 mai – conférence Bitcoin 2025, inflation en France

Ce mardi s’ouvre la conférence Bitcoin 2025 à Las Vegas, qui aura lieu jusqu’au 29 mai. Parmi les speakers invités, on peut citer le vice-président des États-Unis JD Vance, le président exécutif de Strategy Michael Saylor ou encore la sénatrice Cynthia Lummis.

En France, les chiffres provisoires de l’inflation du mois de mai seront connus. En avril, l’inflation avait nettement ralenti avec des prix qui avaient progressé de 0,8 % sur un an.

À noter également ce mardi : l’indice de confiance du mois de mai pour la zone euro.

Mercredi 28 mai – résultats de Nvidia, PIB français

Nvidia tiendra sa conférence sur les résultats du 1er trimestre ce mercredi, après la clôture de la Bourse. Pour rappel, ses ventes avaient augmenté de 78 % au 4e trimestre 2024, face à une forte demande du secteur de l’intelligence artificielle.

Côté macro, on note une réunion de l’OPEP+ ce même jour. L’augmentation de la production de pétrole avait conduit à une baisse des prix à la pompe ces dernières semaines.

En France, ce mercredi verra la publication de la 2e estimation du PIB du premier trimestre 2025. Seront également publiés les chiffres de dépenses de consommation des ménages en bien, ainsi que les indices des prix de production et d’importation pour le mois d’avril.

Les comptes rendus de la réunion de la Réserve fédérale de mai seront également publiés ce mercredi, dans un contexte de fortes tensions entre la banque centrale et le président des États-Unis.

Vendredi 30 mai – estimation du PIB des USA et de l’Inde, inflation au Japon et en Allemagne

Ce vendredi, nous connaîtrons l’évolution estimée du PIB des États-Unis pour le 1er trimestre, ainsi que l’Inde.

Au Japon et en Allemagne, ce sont les chiffres de l’inflation qui seront publiés.

🌐 Dans l’actualité – CAC 40 et bourses européennes en hausse suite à l’énième volte-face de Donald Trump

